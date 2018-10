Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει τη νέα άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα

Την «έντονη καταδίκη» τους για τη χορήγηση της τέταρτης άδειας εξόδου στον Δημήτρη Κουφοντίνα, εκφράζουν οι ΗΠΑ με μια νέα δήλωση αξιωματούχου.

Τη σκυτάλη πήρε αυτή τη φορά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Ρόμπερτ Παλαντίνο, ο οποίος χαρακτήρισε την άδεια ως μια «επαίσχυντη αδικία» για τις οικογένειες των θυμάτων, στα οποία, όπως υπενθύμισε, συμπεριλαμβάνονται και μέλη της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Παράλληλα, επισήμανε πως η αμερικανική πλευρά έχει κοινοποιήσει επίσημα τις ανησυχίες της στην ελληνική κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στην ενημέρωση Τύπου, ο κ. Παλαντίνο τόνισε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν έντονα για μια ακόμα φορά την απελευθέρωση του καταδικασθέντος τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα με αναστολή έξι ημερών από τη φυλάκισή του στην Ελλάδα, την πέμπτη και μακρύτερη άδεια στον περασμένο χρόνο.

Ο Κουφοντίνας είναι ένας τρομοκράτης που καταδικάστηκε για πολλές δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένου μελών του προσωπικού της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ (στην Ελλάδα). Αυτές οι άδειες είναι μια επαίσχυντη αδικία για τις οικογένειές των πολλών θυμάτων και χρησιμεύουν ως κίνητρο για τους αναρχικούς οπαδούς του για να διαπράττουν περαιτέρω βίαιες και καταστρεπτικές ενέργειες στο όνομά του. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει μεταφέρει τις σοβαρές μας ανησυχίες γι' αυτή την απόφαση στην ελληνική κυβέρνηση».

Είχε προηγηθεί ανάρτηση στο Twitter από την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Χέδερ Νάουερτ, η οποία επίσης καταδίκαζε τη χορήγηση της νέας άδειας στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

We strongly condemn the latest release on furlough of N17 terrorist Dimitris Koufodinas, convicted of multiple murders including U.S. Mission personnel in #Greece. This is a shameful injustice to the victims’ families -- terrorists shouldn’t get vacations from prison.