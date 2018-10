Ομέρ Τσελίκ: «Η Τουρκία θα απαντήσει σκληρά εάν η Ελλάδα προσπαθήσει να διευρύνει τα χωρικά της ύδατα»

Eπανέρχεται με νέες προκλητικές δηλώσεις η Άγκυρα στο ζήτημα της επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια.

Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ έστειλε μήνυμα προς την ελληνική πλευρά ότι εάν επιχειρήσει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, η Τουρκία θα δώσει σκληρή απάντηση.

«Η Τουρκία θα απαντήσει σκληρά εάν η Ελλάδα προσπαθήσει να διευρύνει σταδιακά τα χωρικά της ύδατα», είπε χαρακτηριστικά ο Τσελίκ.

#BREAKING Any attempt from Greece to gradually widen territorial waters will be strongly responded by Turkey, says ruling AK party spokesman