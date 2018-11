Εκδρομή στα Καλάβρυτα με τον οδοντωτό για τον Αμερικανό πρέσβη Τζ. Πάιατ (φωτογραφίες)

Με τον οδοντωτό έφτασε σήμερα το μεσημέρι στα Καλάβρυτα ο Αμερικανός πρέσβης κ. Τζέφρι Πάιατ, για ιδιωτική επίσκεψη. Ο Αμερικανός πρέσβης απόλαυσε ιδιαίτερα την διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού και τουίταρε σχετικά: «Μια όμορφη μέρα στον καταπληκτικό οδοντωτό σιδηρόδρομο των Καλαβρύτων».

Beautiful day on the amazing Kalavryta rack railway Thank you @TrainoseGr for sharing it with me pic.twitter.com/Zhw4jqjqPl