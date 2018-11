Τζ. Πάιατ: Οι πολυεπίπεδοι δεσμοί ΗΠΑ-Ελλάδας δίνουν μεγάλη ώθηση στο Στρατηγικό Διάλογο των δύο χωρών

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί μια ακόμα επιτυχία που υπογραμμίζει την ισχύ των πολυεπίπεδων σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας, τόνισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, κατά τα εγκαίνια της πρώτης μονάδας ανακύκλωσης στο στρατόπεδο «Παπάγου», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου.

Κάνοντας ειδική αναφορά στη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, του εμπορίου και των επενδύσεων, με έμφαση τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, ο κ. Πάιατ τόνισε πως αυτοί οι ισχυροί δεσμοί χρησίμευσαν ως θεμέλιο για το επίτευγμα-ορόσημο μας ως τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ, όπου ήταν τιμώμενη χώρα οι ΗΠΑ, «και μας δίνουν μεγάλη ώθηση στο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας, που θα ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον στις 13 Δεκεμβρίου υπό την προεδρία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο».

