Ο Μοχέντ Αλτράντ στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Με αφορμή την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Μπανταουί: Ένα παιδί από την έρημο» των Εκδόσεων «Καλέντης» ο Συγγραφέας και Επιχειρηματίας Μοχέντ Αλτράντ τίμησε με την παρουσία του τα «Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου – Εκπαιδευτική Αναγέννηση», αποδεχόμενος την πρόσκληση της Διοίκησης, της Διεύθυνσης και των μαθητών του Σχολείου, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Στο κατάμεστο Θέατρο των Εκπαιδευτηρίων ο Μοχέντ Αλτράντ, συνοδευόμενος από την Εκδότρια κυρία Κέλλυ Ιωαννίδου Καλέντη, μίλησε για τη ζωή του, που αποτέλεσε την αιτία και την έμπνευση για τη συγγραφή του βιβλίου του που τιμήθηκε το 2003 με το Βραβείο Plum’ Adely και προτείνεται ως ανάγνωσμα στα σχολεία της Γαλλίας και της Αγγλίας. Το ίδιο έργο τιμήθηκε το 2018 από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας με το Βραβείο Καλύτερης Μετάφρασης.

Στο βιβλίο του ο Μοχέντ Αλτράντ περιγράφει το σύνολο των εμπειριών, των δυσκολιών, των προκλήσεων και των ευκαιριών που συνάντησε στην παιδική του ηλικία, την εφηβεία του και την ενήλικη ζωή του, έχοντας ως στόχο να αλλάξει τη «μοίρα» του, διαθέτοντας τα εφόδια της θέλησης για γνώση, για μάθηση και για σκληρή δουλειά.

Από ένα μικρό σχολείο Βεδουίνων στην έρημο, στο οποίο πήγαινε ξυπόλυτος διανύοντας πολλά χιλιόμετρα και χωρίς την υποστήριξη του οικογενειακού και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, κατάφερε να σπουδάσει στη Γαλλία, λαμβάνοντας υποτροφία από τη Συριακή κυβέρνηση και φτάνοντας στο επίπεδο του Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική. Σήμερα, ως ιδρυτής του ομίλου «Altrad Group» απασχολεί πάνω από 40.000 εργαζόμενους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές προσωπικότητες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Ο βραβευμένος με τη διάκριση της Ernst and Young «World Entrepreneur of the Year» για το 2015 Μοχέντ Αλτράντ, και έχοντας τιμηθεί με το Μετάλλιο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2005, αποτελεί παράδειγμα ζωής για τους μαθητές και τις μαθήτριες της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης», που, μέσω της ανάγνωσης του βιβλίου του, μυήθηκαν στην ιστορία της ζωής του και έγιναν κοινωνοί του μηνύματός του ότι «Ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει ψηλά, όποια κι αν είναι η καταγωγή του!»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον συγγραφέα και επιχειρηματία αναφορικά με την αξία του Σχολείου και της Εκπαίδευσης, τις αντιξοότητες που βίωσε ως παιδί, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που είχαν οι σπουδές σε μια ξένη χώρα, καθώς για τον στόχο της συγγραφής του συγκεκριμένου βιβλίου.

Ο Μοχέντ Αλτράντ με την αμεσότητα και την απλότητά του μετέφερε μηνύματα και αποστάγματα ζωής. Το παράδειγμά του επισφραγίζει την αξία και τον ρόλο της Γνώσης και της Εκπαίδευσης, όπως ο ίδιος το αποτυπώνει γράφοντας : «Η πιο μεγάλη περηφάνια μου είναι να βλέπω το βιβλίο μου να μελετάται από τους μαθητές στα σχολεία. Κι έπειτα είναι η λάμψη στα μάτια των παιδιών, όταν τους εξηγώ πόσο εκπληκτική μηχανή επιτυχίας είναι το σχολείο».

Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας απονεμήθηκε από τον κύριο Δημήτρη Αντωνόπουλο και την κυρία Όλγα Καραγλάνη Αντωνοπούλου, ως αναμνηστικό της επίσκεψής του, ένα στεφάνι, πιστό αντίγραφο αντίστοιχου των ελληνιστικών χρόνων από το Μουσείο Μπενάκη, συμβολίζοντας την ηθική επιβράβευση του αγώνα της ζωής.

Πληροφορίες: Χρυσανθέμων 11, Αφίδνες Αττικής, 22950 29840, info@anagennisi.edu.gr , www.anagennisi.edu.gr