Χορτάσαμε από πολιτικά πυροτεχνήματα; Μπουχτίσαμε από επικοινωνιακές θολούρες; Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μάλλον πιστεύει ότι η απάντηση είναι αρνητική και πως το κομματικό της ακροατήριο τρώει κουτόχορτο. Την ίδια ιδέα θα πρέπει να έχει και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, όταν αναφέρει ότι θα γίνει διάλογος και πως η συμφωνία θα αξιολογηθεί...

Το 515 λέξεων κοινό ανακοινωθέν Πολιτείας και Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά τη συνάντηση που είχαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ιερώνυμος το απόγευμα της Τρίτης, καταλήγει στις εξής 17 λέξεις: «Οι παραπάνω δεσμεύσεις των δύο μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας στο σύνολό της». Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα διαλόγου επί των επιμέρους θέσεων της συμφωνίας, όπως ανέφερε χθες ο Αρχιεπίσκοπος. Αντιθέτως, το εγχείρημα κινείται στη λογική του take it or leave it...

Η συμφωνία αποδεικνύεται ένας αριστερός πολιτικός φερετζές που θέλει να φορέσει στην κυβέρνησή του ο κ. Τσίπρας για να «πουλήσει» αριστεροφροσύνη και προοδευτισμό στα πολιτικά του ακροατήρια. Ωστόσο, καθώς η έννοια της «αριστερής πολιτικής» δύσκολα ορίζεται μετά την άθλια κακοποίησή της την τελευταία τριετία στην Ελλάδα, αυτό που μένει ως ερώτημα είναι εάν η συμφωνία είναι προοδευτική.

Οι ασάφειές της και τα θολά σημεία του κοινού ανακοινωθέντος είναι τόσα πολλά που –εκτός του ότι επιτρέπουν το καφενειακό πάρτι που έχει ξεκινήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– ακυρώνουν τον όποιο, τυχόν προοδευτικό χαρακτήρα της συμφωνίας. Ας μην αγνοούμε ότι οι κ. Τσίπρας και Ιερώνυμος υιοθετούν μόνο μερικώς το γερμανικό μοντέλο θρησκευτικής ουδετερότητας, υποκύπτοντας και σε αυτή την περίπτωση στις στρεβλώσεις που παράγει η «σύμπτωση» του εκλογικού σώματος με το θρησκευτικό ποίμνιο. «Πρόκειται για μια οικονομική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, που ικανοποιεί τα αιτήματα της Εκκλησίας», ανέφερε ενδεικτικά ο εκπρόσωπος του Ποταμιού Δημήτρης Τσιόδρας.

Από την άλλη, όσοι διαμαρτύρονται ότι η συμφωνία δεν είναι προοδευτική –την ίδια στιγμή που επικρίνουν πρωθυπουργό και Αρχιεπίσκοπο γιατί δεν ρώτησαν το Φανάρι επ’ αυτής– απλώς αναζητούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να απορρίψουν τη συμφωνία.

Τελικά, όλο αυτό είναι ένα καλοπαιγμένο πολιτικό εγχείρημα.