Ελληνας ομογενής σκοτώθηκε στη μαζική δολοφονία στην Καλιφόρνια - Είχε σωθεί από επίθεση στο Λας Βέγκας ένα χρόνο πριν

Ενας Ελληνας Ομογενής βρίσκεται μεταξύ των 12 νεκρών της δολοφονικής επίθεσης σε μπαρ του Thousand Oaks στην Καλιφόρνια.

Πρόκειται για τον 27χρονο Τηλέμαχο Ορφανό, ο οποίος σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, είχε σωθεί από δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λας Βέγκας ακριβώς έναν χρόνο πριν.

«Δεν ζητώ από το Θεό να μου στείλει προσευχές. Πρέπει επιτέλους να μπει έλεγχος στην οπλοκατοχή στις ΗΠΑ. Όχι άλλα όπλα», δήλωσε η μητέρα του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

“I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!” - mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK