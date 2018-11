Mητσοτάκης: Ντροπή για την Ελληνική Δημοκρατία η καταδίωξη της Athens Review of Books

Την καταδίωξη του περιοδικού Athens Review of Books από τον τέως υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά καταδικάζει με δήλωσή του με αφορμή της έκδοσης του 100ού τεύχους, o πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΝΔ σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Παρακολουθώ το περιοδικό The Athens Review of Books από τα πρώτα τεύχη του. Κάθε φορά που το διαβάζω δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κυκλοφορεί κάθε μήνα, στη μικρή ελληνική αγορά, ένα τέτοιας ποιότητας έντυπο. Το ελληνικό αντίστοιχο του The New York Review of Books ‒με το οποίο άλλωστε συνεργάζεται‒ κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στα ελληνικά γράμματα και έντονη παρουσία στον χώρο της διακίνησης των ιδεών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Τώρα, στο κατώφλι 10 χρόνων κυκλοφορίας του, με υπό έκδοση το 100ό τεύχος του, έχει πλέον κατακτήσει όχι μόνο διεθνές κύρος, αλλά και μια πανευρωπαϊκή αρνητική πρωτοτυπία: κινδυνεύει να κλείσει διότι ο πρόσφατα αποπεμφθείς Υπουργός Εξωτερικών έβαλε σκοπό του να το εξοντώσει.

Με πρόσχημα μια επιστολή αναγνώστη που τον χαρακτήριζε φανατικό σταλινικό, ο κ. Ν. Κοτζιάς έσυρε το περιοδικό στα δικαστήρια ζητώντας «αποζημίωση» 250.000 ευρώ. Ως Υπουργός Εξωτερικών, επί 3,5 χρόνια χρησιμοποίησε με αθέμιτο τρόπο την κρατική εξουσία για την ιδιωτική του αντιδικία προκειμένου να συντρίψει το περιοδικό, με δικηγόρους τους Ι.Κ. Μαντζουράνη και Φ. Κρανιδιώτη. Μόλις πρόσφατα ωστόσο, ο διώκτης του περιοδικού ομολόγησε δημοσίως ότι «εθήτευσε στον σταλινισμό», ενώ στην αγωγή του αυτό το θεωρούσε… συκοφαντία.

Ένα περιοδικό όπως το Athens Review of Books, επίλεκτο μέλος της Δημοκρατίας των Γραμμάτων, η πολιτεία θα έπρεπε να το στηρίζει, όχι να το τρομοκρατεί και να το καταδιώκει με αναίσχυντη χρήση των μηχανισμών τού κράτους. Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά πιστεύουμε πως χωρίς ελευθερία του λόγου και του τύπου δεν υπάρχει δημοκρατία. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία του τύπου και ειδικότερα ένα περιοδικό που τιμά τα ελληνικά γράμματα. Ήδη φέραμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν χρειαστεί θα το ξαναφέρουμε στην Oλομέλεια. Η καταδίωξη της Athens Review of Books είναι ντροπή για την Ελληνική Δημοκρατία. Πρέπει εδώ και τώρα να τελειώσει. Αν συνεχιστεί, υπεύθυνη θα είναι η κυβέρνηση.

Εύχομαι στην Athens Review of Books να συνεχίσει τις επιτυχίες, να θέτει πάντα ψηλότερα τον πήχη της ποιότητας και να χιλιάσει τα τεύχη της!».