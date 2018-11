Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Ουκρανίας: Ψευδή τα δημοσιεύματα για τη χρηματοδότηση εθνικιστικών οργανώσεων

Απάντηση για τα δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο που αφορούν τη χρηματοδότηση ριζοσπαστικών εθνικιστικών οργανώσεων δίνει ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ιγόρ Ζδάνοβ.

Αναλυτικά το σχόλιο του:

Οι πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν στον διεθνή τύπο σχετικά με τη χρηματοδότηση των κατασκηνώσεων της νεολαίας περιέχουν τις ψευδείς πληροφορίες.

«Μαζί με τους συναδέλφους μου δυσάρεστα εκπλαγήκαμε με το άρθρο που δημοσίευσε το περιοδικό The Washington Post – «Trainig kids to kill at Ukrainian nationalist camp» στις 12 Νοεμβρίου 2019 και στη συνέχεια σε κάποιες εκδόσεις του διεθνούς τύπου.

Ο συγγραφέας του άρθρου ισχυρίζεται ότι το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού φέρεται να χρηματοδοτεί ριζοσπαστικές εθνικιστικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το άρθρο ανέφερε ότι φέτος το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού έχει διαθέσει 4 εκατομμύρια Ηryvnia Ουκρανίας (περίπου 150.000 δολάρια) για τη χρηματοδότηση για ορισμένες κατασκηνώσεις νεολαίας, που οργανώνονται από τους εθνικιστές, και συγκεκριμένα την οργάνωση νεολαίας «Το γεράκι της Ελευθερίας», όπου διδάσκουν να σκοτώνουν Ρώσους και υποτίθεται ότι το Υπουργείο φέρεται να συμπαραστέκεται στην ξενοφοβία και το ρατσισμό: https://www.washingtonpost.com/world/europe/training-kids-to-kill-at-ukrainian -nationalist-κατασκήνωση / 11.12.2018 / 41023fa0-e652-11e8-8449-1ff2636 09a31_story.html; Noredirect = on & utm_term = .86523943fa.

Τι είναι η αλήθεια και τι είναι οριστική χειραγώγηση και ψέμα; Εντέλει εκτός από το γεγονός ότι η προαναφερόμενη κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην περιοχή Τερνόπιλ (τα έξοδα καλύφτηκαν από τους συμμετέχοντες), οι πληροφορίες που παρέχονται στο δημοσίευμα, είναι κατάφωρα ψευδείς.

Και τι γίνεται με τα πραγματικά στοιχεία;

Α') Το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού δεν χρηματοδοτεί, ούτε χρηματοδότησε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μέσο διαγωνισμών, τα κονδύλια του προϋπολογισμού διατίθενται αποκλειστικά για την υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ).

Πραγματικά, φέτος 4 εκατομμύρια Hryvnia Ουκρανίας διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για την υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων: κτηματολόγιο, σεμινάρια, συνέδρια, που τα ΜΚΟ εκτελούν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με το θέμα της εθνικής πατριωτικής εκπαίδευσης.

Β') Η περιφερειακή οργάνωση νεολαίας «Το γεράκι της Ελευθερίας» υπέβαλε την συμμετοχή της στο φετινό διαγωνισμό, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε, που προκύπτει από την σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2018/05/24 /34/Rishennya_3.pdf

Γ') Ο διαγωνισμός για τα προγράμματα της εθνικής και πατριωτικής εκπαίδευσης διεξάγεται με διαφάνεια. Η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν είναι υπάλληλοι του Υπουργείου, αλλά αντιπρόσωποι της κοινωνίας (την πλήρη λίστα των μελών της Επιτροπής είναι στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου № 2159 απο τις 12ης Οκτωβρίου 2011: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/37645).

Φέτος από την Επιτροπή Διαγωνισμού επιλέχθηκαν 30 προγράμματα που προτάθηκαν από τις 19 ΜΚΟ: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2018/06/11/3/4420_3.4_-_3.pdf

Τα προγράμματα ορίζονται βάσει των προτεραιοτήτων, που αναφέρονται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36919.

Η επιλογή των προγραμμάτων βασίζεται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας με αριθ. 1049: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36907.

Δ') Κατά την εξέταση των προγραμμάτων, η Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναλύει και για τις τυχών ενδείξεις της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. Στον διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχει κανένας οργανισμός με ιστορικό της παράνομης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων αυτών με στοιχεία της ξενοφοβίας, κάτι που θεσπίστηκε με Δικαστική Απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, μερικά από τα προγράμματα που είχαν σταλεί στον διαγωνισμό αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση του φαινόμενου της ξενοφοβίας και της υποστήριξης των εθνικών μειονοτήτων στην Ουκρανία, και ένα από αυτά, συγκεκριμένα το "Μέλλον Μαζί", έχει ήδη εφαρμοστεί από το "Συνέδριο Εθνικών Κοινοτήτων της Ουκρανίας": http://www.kngu.org/ru/vseukrainskii-seminar-trening-u-maibutne-razom-proisov-u-cernigovi?fbclid=IwAR03izUHdw_i8dQ1t8nvrGo_HHuSUcjfmf0IUCt45Y80EB0U1GdK0cSmSY

Οι οργανισμοί, τα προγράμματα των οποίων υποστηρίχθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πριν από την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού συνάπτουν με το Υπουργείο μια τυπικη συμφωνία όπου στην παράγραφο 3.3.4. αναφέρει: «Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της ξενοφοβίας».

Απευθυνόμαστε επίσης σε εκπροσώπους των εθνικών μειονοτήτων, πιο συγκεκριμενα στην κοινότητα των Ρομά, με την πρόταση να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, προκειμένου να εντοπιστούν και να προληφθούν ξενοφοβικές και ρατσιστικές εκδηλώσεις.

***

Προσωπικά, είμαι περήφανος που από το 2015, σε στενή συνεργασία με τις ΜΚΟ, τους βουλευτές της Ουκρανίας, τα μέλη της κυβέρνησης και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κατάφεραν να αναβιώσουν το σύστημα εθνικοπατριωτικής εκπαίδευσης στο κράτος. Δεν είναι μυστικό σε κανέναν ότι, πριν τα γεγονότα του 2013-2014 η εμφάνισή του εθεωρείτο ψευδοπατριωτισμός η σκόπιμα αγνοούταν.

Από το 2015 πάνω από 250 χιλιάδες νέοι παιδιά από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας έλαβαν μέρος σε περισσότερες από 200 εκδηλώσεις, οργανωμένες από ΜΚΟ με την υποστήριξη του Υπουργείου.

Λυπάμαι που οι σεβαστές εκδόσεις του Τύπου «πιάσανε» το φαινομενικά επίκαιρο θέμα χωρίς να ελέγξουν τα στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το άρθρο και αλλα παρόμοια είναι μια έμμεση επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η εθνική πατριωτική εκπαίδευση στην Ουκρανία πραγματικά ισχυροποιείται. Διότι κάποιους ενοχλεί το γεγονός, ότι οι νέοι Ουκρανοί πολίτες γίνονται πιο συνειδητοί, μελετούν τη ιστορία της χώρας τους, καταλαβαίνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Κράτος μας.

Όλα αυτά μαρτυρούν, ότι δρούμε σωστά.

Ωστόσο προσκαλώ τους ουκρανούς και ξένους δημοσιογράφους σε μια αποδοτική και τίμια συνεργασία.