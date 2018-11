Ντιμιτρόφ για τη Συμφωνία των Πρεσπών: Είμαστε στο ίδιο πλοίο με την Ελλάδα

«Κατά πολλούς τρόπους βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω στο ίδιο πλοίο και οι προσπάθειές μας είναι ευθυγραμμισμένες» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ, Νίκολα Ντιμιτρόφ, για την προοπτική ολοκλήρωσης των συμπεφωνημένων με την Ελλάδα στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της 4ης Υπουργικής Συνάντησης Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ, ο κ. Ντιμιτρόφ εκτίμησε ότι είναι ζήτημα εβδομάδων «το να δημιουργήσουμε μέλλον, επιλύοντας μεγάλα ιστορικά ζητήματα». Παρατήρησε δε πως «οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και αυτές που βλέπω ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα, για εμένα αποδεικνύουν ότι φτάσαμε σε έναν καλό συμβιβασμό, που καλύπτει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τις ανησυχίες και των δύο πλευρών και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση της συμφωνίας»,

Ερωτηθείς σχετικά με την πορεία των εργασιών της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας- πΓΔΜ, που εξετάζει τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, στο πλαίσιο του άρθρου 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κ.Ντιμιτρόφ ανέφερε: «Η επιτροπή είχε μία πολύ παραγωγική και εποικοδομητική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη και θα συναντηθεί σύντομα -στο τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου. Ενέκριναν τη μεθοδολογία της εργασίας τους και νομίζω ότι το κλίμα και η ατμόσφαιρα της πρώτης συνάντησης ήταν πολύ ενθαρρυντικά».

Ερωτηθείς εάν είναι σε γνώση του δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε αίτημα της πλευράς των Σκοπίων για απαλοιφή στοιχείων από τα ελληνικά βιβλία Ιστορίας δήλωσε άγνοια περί του θέματος. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη διέξοδος από την κατάσταση αυτή παρά η αληθινή συμφιλίωση και οικοδόμηση της φιλίας και είμαι πραγματικά υπερήφανος που ήμουν μέρος όλης αυτής τη διαδικασίας», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης του πρώην πρωθυπουργού, Νίκολα Γκρούεσφκι, ο κ. Ντιμιτρόφ ανέφερε: «Όλοι ξέρουμε ότι βρίσκεται στην Ουγγαρία. Είναι ένα ζήτημα στο επίκεντρο της προσοχής μας, αλλά και της προσοχής της ευρύτερης περιοχής -τις τελευταίες ημέρες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Οι κανόνες δικαίου είναι πολύ σημαντικοί για εμάς» υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση κάπως παράδοξη», αλλά «ανάμεσα στον κανόνα του δικαίου (rule of law) και το δίκαιο του ηγεμόνα (law of the ruler), νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε τον κανόνα δικαίου».Σχετικά με την ατζέντα των θεμάτων, που απασχόλησαν την υπουργική συνάντηση, διευκρίνισε ότι συζητήθηκαν τρόποι επίλυσης προβλημάτων, παράλληλα με τη σύσφιξη των πολιτικών σχέσεων και την οικοδόμηση φιλίας, «ώστε να διανοιχθούν οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις μας, για την οικονομία μας και η συνεργασία να ξεκινήσει να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούν να τα αντιληφθούν οι πολίτες».

«Αυτό το κλίμα θα βοηθήσει να έλθουμε ακόμη πιο κοντά και πολιτικά, να έχουμε πιο φυσιολογικές, πιο συνηθισμένες σχέσεις γιατί ο κόσμος γίνεται πιο ενδιαφέρων. Νομίζω πως είναι πολύ ενθαρρυντικό ό,τι καταφέραμε να πετύχουμε. Είμαστε μία περιοχή που είναι πολύ πλούσια σε ιστορία, όμως δείχνουμε ότι μπορούμε επίσης να παράγουμε και μέλλον, που συνίσταται στην επίλυση των προβλημάτων μας» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ