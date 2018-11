Καρέ-καρέ οι συμπλοκές Ελλήνων, Ολλανδών και Πολωνών χούλιγκαν στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες-βίντεο)

Eκτεταμένα επεισόδια μεταξύ οπαδών σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ειδικότερα, ενεπλάκησαν οπαδοί των ομάδων της ΑΕΚ με οπαδούς του Παναθηναϊκού, του Άγιαξ αλλά και Πολωνούς χούλιγκαν.

Πιο συγκεκριμένα, ομάδα περίπου 150 ατόμων, που αποτελείτο από οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Άγιαξ αλλά και Πολωνών χούλιγκαν της Βίσλα Κρακοβίας, βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ προκειμένου να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ολλανδικής ομάδας, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να αναμετρηθεί με την ΑΕΚ.

Ajax with Panathinaikos and Cracovia in Athens 26/11/2018 pic.twitter.com/x2MaGY1KyF