Κλειστή αύριο η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα προς τιμήν του αποβιώσαντος Τζορτζ Μπους

H αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, το προξενείο και το γενικό προξενείο της Θεσσαλονίκης και όλα τα αμερικανικά κυβερνητικά γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου προς τιμήν του αποβιώσαντος πρώην 41ου Προέδρου των Η.Π.Α. Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους (George H.W. Bush).

.@USEmbassyAthens and its @USConsulateThes, and all U.S. Government offices in Greece will be closed on Wednesday, December 5 in observance of a day of mourning for the late 41st President George H.W. Bush. #Bush41