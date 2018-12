Η Κέρκυρα η καλύτερη Ευρωπαϊκή τοποθεσία για γυρίσματα το 2018 (βίντεο)

Το πρώτο βραβείο στον διαδικτυακό διαγωνισμό Best European Film Location Award 2018, που διοργανώθηκε από το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κινηματογράφου ((EUFCN) και τον οργανισμό Cineuropa, κέρδισε η Κέρκυρα.

Το νησί των Φαιάκων αναδείχθηκε η καλύτερη Ευρωπαϊκή τοποθεσία για γυρίσματα για το 2018, με αφορμή και χάρη στα γυρίσματα της δημοφιλούς βρετανικής τηλεοπτικής σειράς «The Durrells» (κεντρική φωτογραφία), που προβάλλεται στα δίκτυα ITV και PBS.

Η σειρά «The Durrells» (ή «The Durrells in Corfu» στην αμερικάνικη τηλεόραση) είναι μια κωμωδία-δράμα βρετανικής παραγωγής που βασίζεται στα τρία αυτοβιογραφικά βιβλία του Τζέραλντ Ντάρελ, με θέμα τα τέσσερα χρόνια παραμονής της οικογένειας (1935-1939) στο νησί της Κέρκυρας. Η σειρά αυτή ξεκίνησε να προβάλλεται στην βρετανική τηλεόραση στις 3 Απριλίου 2016 ενώ τα γυρίσματα έγιναν στην Κέρκυρα και στα Ealing Studios στο Λονδίνο.

Η Κέρκυρα επικράτησε μεταξύ άλλων 12 μαγευτικών τοποθεσιών, όπως η λίμνη Καρέτσα της Ιταλίας, το εθνικό πάρκο της Τενερίφης στην Ισπανία, το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας και το νησί Vis στην Κροατία, όπου γυρίστηκε η νέα ταινία του Mamma Mia, «Mamma Mia! Here We Go Again».

Την ελληνική πρόταση για την Κέρκυρα είχε υποβάλει το Hellenic Film Commission, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.