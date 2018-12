Εκτεταμένα επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μετά τις πορείες για τον Α. Γρηγορόπουλο - Τρεις τραυματίες εκ των οποίων δύο αστυνομικοί - 13 συλλήψεις (φωτογραφίες - βίντεο)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή των Εξαρχείων, μετά το τέλος της πορείας στο κέντρο της Αθήνας, για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ανάλογο ήταν μέχρι άργα το βράδυ, το σκηνικό και στη Θεσσαλονική.

Στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο στήθηκαν οδοφράγματα, οι αντιεξουσιαστές πετούσαν βόμβες μολότοφ, πέτρες, κομμάτια από μάρμαρο και διάφορα άλλα αντικείμενα, προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απαντούσαν με κρότου λάμψης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει έναν τραυματία από τα Εξάρχεια, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Συμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε στο πόδι. Παράλληλα τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ο ένας από φωτοβολίδα στο χέρι και ο άλλος στο πόδι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις «επιστράτευσαν» τρεις Αύρες και πραγματοποίησαν ρίψεις νερού στην Τοσίτσα αλλά και στη Στουρνάρη. Την ίδια ώρα οι αντιξουσιαστές συνέχιζαν να ρίχνουν βόμβες μολότοφ.

Οι δύο «Αύρες» αφού έσπασαν τα οδοφράγματα των αντιεξουσιαστών επιχείρησαν μέχρι και τα όρια της πλατείας Εξαρχείων.

Στη συνέχεια «συγκρούστηκαν» με την ομάδα των αντιεξουσιαστών που βρισκόταν στη σημείο και μετά επέστρεψαν στη θέση τους.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 66 προσαγωγές και 13 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, μεταξύ των προσαχθέντων είναι και ορισμένοι ανήλικοι.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιεξουσιαστές εισέβαλαν σε κτίριο του υπουργείου Πολιτισμού, στην οδό Σπύρου Τρικούπη και αφού έσπασαν μία πόρτα ανέβηκαν στην ταράτσα.

Τα επεισόδια στην Αθήνα σε διεθνή μέσα

Μια συγκλονιστική φωτογραφία από τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, δόθηκε στη δημοσιότητα από το γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την όποια τράβηξε ο Αρης Μεσσίνης. Σε αυτήν, απεικονίζεται ένας άνδρας των ΜΑΤ να τραβά με το κινητό του μια selfie μέσα σε ένα σκηνικό καταστροφής.

Βίντεο από τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο χρήστης Hibai Arbide Aza, ο οποίος είναι συνεργάτης του τηλεοπτικού δικτύου Telesur.

Όπως αναφέρει, το συγκεκριμένο βίντεο είναι από τα επεισόδια στα Εξάρχεια και φαίνεται ένας άνδρας των ΜΑΤ να χτυπά με την ασπίδα του ένα νεαρό που φορά χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο έχει γίνει γνωστό στα αρμόδια όργανα της ΕΛ.ΑΣ, τα οποία αναμένεται να το εξετάσουν και ως προς τη γνησιότητά του.

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory