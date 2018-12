«Το 2019, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους καταυλισμούς αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα, σε συνεργασία με το DRC (Danish Refugee Council)», δήλωσε ο Gianluca Rocco.

Στην ένταξη στην ελληνική κοινωνία όσων χαρακτηρίζονται πρόσφυγες εστιάζει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) τις προσπάθειές του. «Το 2019, ο Οργανισμός θα παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους καταυλισμούς αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα, συνολικά 26 δομές, σε συνεργασία με το DRC (Danish Refugee Council)», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΔΟΜ Ελλάδας Gianluca Rocco, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

O κ. Rocco ανέφερε ότι «οι μεταναστευτικές ροές στα ελληνικά νησιά έχουν σταθεροποιηθεί, όπως συμβαίνει ωστόσο κάθε χρόνο τέτοια εποχή» και σημείωσε ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε από τη φάση της επείγουσας κατάστασης στην κανονικότητα. Ο ΔΟΜ –με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης– παρέχει στέγαση και εξειδικευμένες υπηρεσίες στον μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό που μεταφέρθηκε από τα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Κω και της Λέρου τους τελευταίους μήνες, σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στην ενδοχώρα.

Μεταξύ των επωφελουμένων είναι 1.086 γυναίκες και 818 παιδιά, ενώ συνολικά οι φιλοξενούμενοι αγγίζουν τις 2.500 σε 11 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος «FILOXENIA - Temporary Shelter and Protection for the Most Vulnerable Migrants in Greece», για την κάλυψη των αναγκών 6.000 ατόμων. Ο κ. Rocco, ωστόσο, επεσήμανε ότι πρόκειται για θέσεις προσωρινής φιλοξενίας.

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει κόσμο από τα νησιά στην ενδοχώρα, την οποία στηρίζουμε, δεν θα αποδώσει αν οι άνθρωποι που έρχονται δεν έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να βγουν από την κατάσταση της επείγουσας βοήθειας και να ζήσουν κανονικά. Αλλιώς θα χτίζουμε συνέχεια νέους καταυλισμούς», τόνισε χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση της προσπάθειας ένταξης, ο πρόεδρος του ΔΟΜ Ελλάδας ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί πιλοτικά προγράμματα στήριξης των προσφύγων για τους πρώτους έξι μήνες μετά την αποδοχή του αιτήματος ασύλου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα παρέχονται στέγαση, μαθήματα ξένων γλωσσών αλλά και βοήθεια ώστε οι πρόσφυγες να «μάθουν να ζουν στην Ελλάδα». Παράλληλα, όσον αφορά τις δυνατότητες απασχόλησης, εξετάζονται οι πιθανότητες για την αγορά του τουρισμού και τις αγροτικές εργασίες σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Οσον αφορά τις επιστροφές, ο κ. Gianluca Rocco ανέφερε ότι πραγματοποιούνται χιλιάδες εθελοντικές, ωστόσο οι επιστροφές στην Τουρκία στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας δεν έχουν αποδώσει. Πρέπει να δουλέψει όλος ο μηχανισμός αποδοτικά ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στα νησιά, επεσήμανε.

Στο μεταξύ, χθες, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Ο υπουργός κάλεσε τα κράτη-μέλη, παράλληλα με την εντατική προσπάθεια για ταχεία ολοκλήρωση στο θέμα του Κανονισμού του Δουβλίνου και μέχρι την κατάληξη, να εξετάσουν τη δημιουργία ενός μεταβατικού μηχανισμού αλληλεγγύης και δίκαιου επιμερισμού της ευθύνης, ο οποίος θα περιλαμβάνει την ανακατανομή ως αναπόσπαστο υποχρεωτικό μέρος του. Ανέφερε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί οι αφίξεις Αφγανών πολιτών στην Ελλάδα και κάλεσε τους ομολόγους του για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Αφγανιστάν.