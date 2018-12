Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο την εποχή του τεχνολογικού disruption

Σε μία εποχή όπου η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλάζει δραστικά το τοπίο των παγκόσμιων εξελίξεων, ανάμεσά τους και αυτό της εργασίας, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αναδύεται ενισχυμένη και επιφορτισμένη με τον πιο σημαντικό, ίσως, ρόλο στην ιστορία της.

Αυτός δεν είναι άλλος από το να συμβάλει ουσιαστικά στην ευημερία των ανθρώπων, των οργανισμών και του πλανήτη. Και ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, πιο επίκαιρος από ποτέ.

Η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη που –ως αποτέλεσμα– αποδεκατίζουν ταχύτατα θέσεις εργασίας είναι μόνο μερικές από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και της επιτάχυνσης της τεχνολογικής αλλαγής τις οποίες η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού καλείται να διαχειριστεί.

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Σύμφωνα με το World Economic Forum, διανύουμε την περίοδο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με μελέτες να προβλέπουν ότι, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης, θα χαθούν περίπου 40% των σημερινών θέσεων εργασίας. Κι όμως, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στο management σήμερα είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Παράδοξο; Καθόλου. Οι οργανισμοί μοιάζουν να αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τον στρατηγικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επίτευξη σημαντικών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες με υψηλή εργασιακή δέσμευση βελτίωσαν τα λειτουργικά τους έσοδα κατά 19,2% σε διάστημα 12 μηνών ενώ οι εταιρείες με χαμηλά ποσοστά εργασιακής δέσμευσης είδαν μείωση των λειτουργικών τους εσόδων κατά 32.7% για το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με μελέτη της Towers Watson.

Επιπλέον, ενδιαφέρον προκαλεί το εύρημα ότι το 70% των CEO θεωρούν τη διαχείριση ταλέντου κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα και πιστεύουν ότι η διατήρηση προσωπικού (talent retention) απαιτεί προσπάθεια ενώ το 50% των CEO θεωρούν την έλλειψη δεξιοτήτων για τις νευραλγικές θέσεις ως μεγάλη πρόκληση. Επιπλέον, το 93% των οικονομικών διευθυντών (CFO) θεωρούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κρίσιμο παράγοντα για την ικανοποίηση των πελατών.

Οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι ευθύνες του HR

Η εποχή που διανύουμε έχει ανάγκη για ηγέτες με περισσότερη ακεραιότητα, ανθρωπισμό, ταπεινότητα, μακροπρόθεσμους στόχευση και απουσία εγωκεντρισμού την ίδια ώρα που παρατηρείται έλλειψη υψηλού επιπέδου διαχείρισης των ανθρώπων στις κυβερνήσεις αλλά και στις επιχειρήσεις.

Συνοδεία των ηγετικών ικανοτήτων, τα soft skills είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούν επιτακτικά οι εργοδότες: άτομα με ικανότητες δημιουργίας σχέσεων, επίλυσης προβλημάτων, coaching αλλά και χειρισμού των επιπτώσεων της ψηφιακής εποχής.

Επιπλέον, στον βαθμό που εξαφανίζονται ολόκληροι κλάδοι στην εποχή του disruption, οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν και να υποστηριχθούν.

Στην εποχή όπου τα ταλέντα (το 10-20% των εργαζομένων σε μια επιχείρηση) επηρεάζουν περίπου 60% της συνολικής απόδοσης, το HR διαθέτει την τεχνογνωσία και τα επιχειρήματα προκειμένου να οδηγήσει τις επιχειρήσεις αρκετά βήματα μπροστά, διασφαλίζοντας όμως το αίσθημα δικαίου και προσφέροντας ευκαιρίες προς το όλο το δυναμικό.

Επιπροσθέτως, το HR μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών, αλλά και των κυμάτων μετανάστευσης που σχετίζονται με παγκόσμια φαινόμενα, όπως η ανισότητα και οι πόλεμοι.

Το προφίλ του σύγχρονου επαγγελματία HR

Αδιαμφισβήτητα, είναι πολλά τα όπλα που θα πρέπει να έχει στην φαρέτρα του ο σύγχρονος επαγγελματίας στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Οφείλει να παρακολουθεί τον κόσμο σε πολλαπλά επίπεδα: παγκόσμιες δυναμικές, νέες τεχνολογίες, περιβαλλοντικές προκλήσεις, εγχώριες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, δημογραφικές αλλαγές, και ασφαλώς τα ενδοεπιχειρησιακά ζητήματα.

Στο επίκεντρο του πυρήνα της στρατηγικής πολλών επιχειρήσεων βρίσκονται και οι κρίσιμες ευθύνες που τίθενται: καλλιέργεια σχέσεων και δικτύων, ανάδειξη και διαχείριση ηγετών και ταλέντων, διαμόρφωση κουλτούρας και δομών οι οποίες θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη επιτυχία και βιωσιμότητα. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία και σε μία οικονομία όπως η ελληνική, η κοινότητα του HR έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως καταλύτης καθώς πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις σε πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο, να προσαρμόσει τις δεξιότητές της και να λειτουργήσει με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Μεταπτυχιακές σπουδές για τον σύγχρονο HR επαγγελματία

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Strategic Human Resources Management από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς φορείς (EFMD, NECHE), διαθέτει, δηλαδή, πιστοποίηση με αναγνώριση σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα το Society for Human Resource Management (SHRM – www.shrm.org) αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες και τα πρότυπα που έχει εκδώσει για μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόγραμμα προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου που συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή της μέσα από workshops καθώς και προγράμματα μαθητείας σε κορυφαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Εμπειρία στην πράξη μέσα στην τάξη (workshops)

Σημαντική για το πρόγραμμα είναι η «επένδυση» μέσα στην τάξη. Γι’ αυτόν το σκοπό, προσφέρονται εργαστήρια σε συνεργασία με ειδικούς του κλάδου, όπως ο Όμιλος Korn Ferry/Hay, για την παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που όμως προσφέρει και πρακτική γνώση. Παράλληλα το πρόγραμμα διαθέτει υπηρεσίες προσωπικού coaching ώστε οι φοιτητές να ενισχύσουν τις ατομικές τους δεξιότητες, μέσα από το μάθημα Leadership Development (Ανάπτυξη Ηγεσίας) ενώ, παράλληλα, προσφέρονται εργαστήρια με αντικείμενο σύγχρονα και επίκαιρα θέματα, όπως η διαφορετικότητα, η διαχείριση των συγκρούσεων, κ.ά.

Όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, μόνιμοι και επισκέπτες καθηγητές, καταξιωμένοι, με σπουδές και συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική, με δημοσιεύσεις σε έγκριτες επιστημονικές εκδόσεις είναι μεταξύ των διακεκριμένων καθηγητών ενώ στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του MSc in Strategic HRM αποκτούν πρακτική γνώση και εξοικείωση στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα μαθητείας.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα γίνονται μέλη ενός δικτύου 504 αποφοίτων που εργάζονται σε κορυφαίες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

