Katyusha, όπως Κάτια

Πολύς λόγος έγινε για την υποδοχή του Αλ. Τσίπρα από τους Ρώσους, με αφορμή το γεγονός ότι η ρωσική μπάντα έπαιξε προς τιμήν του Ελληνα πρωθυπουργού το τραγούδι «Souvenirs» του Ντέμη Ρούσσου. Βέβαια, οι περισσότεροι έμειναν μόνο στη μελωδία που στα ελληνικά έγινε γνωστή από τη Μαρινέλλα. Το λέω γιατί υπήρξε και δεύτερο άκουσμα, απ’ την πλευρά της οικοδέσποινας Ρωσίας. Και αυτό, όπως μου επεσήμανε πηγή μου με αυτί εξασκημένο στο ρωσικό φολκλόρ ήταν το περίφημο Katyusha. Μην σας μπερδεύει ο τίτλος που αναφέρεται στο υποκοριστικό της Κατερίνας. Πρόκειται για ρωσικό πολεμικό τραγούδι που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο για την εξύψωση του ηθικού των στρατιωτών. Και φυσικά το όνομα του υπερόπλου του Κόκκινου Στρατού που δόθηκε στις διάσημες ρουκέτες.

Γάδος του Μουρμάνσκ

Ρωσικό φολκλόρ χωρίς γεύσεις από τη ρωσική κουζίνα δεν γίνεται. Και οι Ρώσοι φρόντισαν να προσφέρουν μια γενναιότατη δόση στο επίσημο γεύμα προς τιμήν της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στο Κρεμλίνο. Το μενού ήταν πλούσιο και ευφάνταστο: στα πρώτα πιάτα συμπεριλαμβάνονταν κάστανα ψητά με σπιτικό τυρί, σιγοβρασμένο φιλέτο φασιανού με άσπρο κρεμμύδι και σούπα καρότου με γάλα καρύδας. Ενδιάμεσα φυσικά ένα σορμπέ πεπόνι για να καθαρίσει ο ουρανίσκος και να προχωρήσει στο κυρίως: Γάδος του Μουρμάνσκ –ψάρι από τα βορειοδυτικά– με ψητές γλυκοπατάτες ή φιλέτο ζαρκαδιού με σπαράγγι. Και για επιδόρπιο γκοφρέτες με κρέμα ανθότυρου και φιστίκια. Με όλα αυτά ελπίζω να μην μπαίνουν τίποτα περίεργες ιδέες στον Τσίπρα για περαιτέρω εμπλουτισμό του ήδη πλουσιοπάροχου μενού του κυβερνητικού αεροσκάφους.

Παλιοί «φίλοι»...

Σημειώνω ότι η συνάντηση του Τσίπρα με τον Ντ. Μεντβέντεφ έγινε στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία, κάτι σαν το βρετανικό Checquers (αλλά φαντάζομαι, πιο βαθιάς κατάψυξης). Για κάποιους, πάλι, το ταξίδι στη Μόσχα ήταν μια αφορμή για συνάντηση με παλιούς «φίλους». Αναφέρομαι στον Γ. Κατρούγκαλο, ο οποίος εθεάθη να φωτογραφίζεται μέσα στα χιόνια δίπλα σε προτομή του Λένιν, καθώς θυμίζω ότι έχει θητεύσει στην ΚΝΕ. Αχ, πού είσαι νιότη που ’δειχνες πως θα γινόμουν άλλος...

Δαίμονες και φαβορί

Ως «επόμενος πρωθυπουργός» και όχι ως «φαβορί για νέος πρωθυπουργός» (favourite to become prime minister) αναφερόταν ο Κυρ. Μητσοτάκης στο κείμενο της «Κ» για το άρθρο - συνέντευξη της Kerin Hope στους Financial Τimes για τον πρόεδρο της Ν.Δ. που δημοσιεύθηκε στις 6/12. Για την ακρίβεια, ο δαίμων του τυπογραφείου –ή, μάλλον, των εισαγωγικών– «δαιμόνισε» την ανταποκρίτρια των F.T. στην Αθήνα. Δικαίως, αφού η ερμηνεία αποδόθηκε ως γραφόμενό της. Φαβορί λοιπόν.

Για την ιστορία

Ζαλίστηκα από τους τίτλους για «ακόμη έναν υπουργό του Σημίτη στη φυλακή» στα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον Γ. Ανθόπουλο. Για την ιστορία –που δεν πρέπει να ξεχνάμε– θυμίζω ότι ο Κ. Σημίτης είχε διαγράψει τον εν λόγω στις 27 Ιανουαρίου 2004, επειδή είχε βάλει υπογραφές τρίτων για να υποστηρίξει στη Βουλή τροπολογία υπέρ του Πόρτο Καρράς. Νωρίτερα, ο Σημίτης είχε διαγράψει τον Αλ. Χρυσανθακόπουλο, ενώ είχε απομακρύνει από το περιβάλλον του τους Θ. Τσουκάτο και Γ. Πανταγιά και είχε ζητήσει τις παραιτήσεις των Μαλέσιου, Νεονάκη και Μανίκα. Να υποθέσω ότι θα τους χρεώνεται και σε αυτή και στην επόμενη ζωή;

Νέα πρόσωπα

Δεν ξέρω αν θυμάστε το περυσινό συνέδριο της Ν.Δ. Εκεί πρόσωπα όπως ο Κων. Μαρκουλάκης και ο Στ. Ράμφος είχαν δώσει τα ρέστα τους με ομιλίες κατά την πρώτη μέρα του συνεδρίου, στέλνοντας αρκετούς κομματικούς, συνηθισμένους σε άλλου τύπου ομιλίες, αδιάβαστους. Και όμως, όσοι νομίζουν ότι παρόμοιες παρουσίες δεν θα υπάρξουν στο 12ο τακτικό (και εκλογικό) συνέδριο που αρχίζει την επόμενη Παρασκευή, κάνουν λάθος. Μη σας πω ότι θα είναι και περισσότεροι, γεγονός που το θεωρώ ενδεικτικό των μητσοτακικών προθέσεων για άνοιγμα σε πρόσωπα ολόκληρου του εύρους του δημοκρατικού φάσματος. Αυτά την Κυριακή σε ειδική ενότητα «Ανοικτό κόμμα, ανοικτό βήμα», όπου μεταξύ άλλων θα μιλήσουν η Βάσω Κιντή, ο Μιχ. Κωσταράκος και ο Χρ. Χωμενίδης (φωτ.).