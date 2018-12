Στα 300 καλύτερα business schools η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατάχθηκε μεταξύ των 300 καλύτερων Business Schools παγκοσμίως. Eιδικότερα, ο πίνακας διεθνούς κατάταξης Eduniversal δημοσιοποίησε τις 1.000 καλύτερες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Schools) από 154 χώρες για το 2018. Η κατάταξη αξιολογεί τα Business Schools των Πανεπιστημίων λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή επιρροή και τη φήμη του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Μεταξύ των κριτηρίων είναι οι ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων, οι θέσεις που αυτές καταλαμβάνουν σε πληθώρα άλλων διεθνών κατατάξεων, η συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς καθώς και οι ψήφοι των Πρυτάνεων των 1.000 συμμετεχόντων Business Schools.

Η Σχολή Διοίκησης Eπιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε 4 αστέρια διάκρισης που το κατατάσσουν στην δεύτερη υψηλότερη κατηγορία ("4 Palmes League - Top Business Schools") του πίνακα και αξιολογήθηκε στα 300 καλύτερα Business Schools του κόσμου.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ ήταν το μόνο Business School Ελληνικού πανεπιστημίου που κατατάχθηκε στην κατηγορία "4 Palmes" ανάμεσα σε διακεκριμένα Business Schools, όπως τα Texas A&M University Mays Business School, University of Southern California-USC Marshall School of Business, Boston University Questrom School of Business, Lancaster University Management School, City University Cass Business School, University of Bologna-Bologna Business School και University of Amsterdam-Amsterdam Business School.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης για τη διάκριση από την Eduniversal, δήλωσε ότι «οι διεθνείς διακρίσεις προβάλλουν τη χώρα και δίνουν εφόδια για διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία στους πτυχιούχους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη στο Eduniversal.