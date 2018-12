Δύο εβδομάδες, δύο (αμερικανικές) ακτές, 19 νέοι Ελληνες σε μια ιδιότυπη αναζήτηση. Αυτή της «ειδοποιούς διαφοράς». Ποιο είναι το στοιχείο που κάνει τις αμερικανικές startup εταιρείες επιτυχημένες σε διεθνές επίπεδο; Γιατί οι νέοι επιχειρηματίες πετυχαίνουν σε αυτή την πλευρά του πλανήτη;

Πριν από λίγο καιρό, μέλη του Mindspace, του οργανισμού που έστησαν φοιτητές με στόχο την καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των νέων, αλλά και οι τρεις νικήτριες startup του διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας Mindspace Challlenge που έλαβε χώρα σε πέντε πόλεις της Ελλάδας φέτος την άνοιξη (AidPlex, Oliveex, Parity), ταξίδεψαν από την Αθήνα στη Silicon Valley και στη Βοστώνη, συζήτησαν με καθηγητές και φοιτητές στο MIT, στο Χάρβαρντ, στο Στάνφορντ, συναντήθηκαν με παγκοσμίως γνωστούς επενδυτές, accelerators, incubators, startups και γνώρισαν από κοντά οργανισμούς που διαμορφώνουν τον σύγχρονο κόσμο, όπως οι Google, edX, Facebook και Netflix. Με τι «αποσκευές» επέστρεψαν;

«Από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας σε αμερικανικό έδαφος ξεκίνησαν οι συγκρίσεις. Συγκρίσεις που βέβαια για διάφορους λόγους δεν έχουν νόημα. Οι διαφορές σε επίπεδο επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο χωρών και γενικότερα των δύο ηπείρων είναι αρκετές. Αξίζει, όμως, να εστιάσουμε σε ένα σημείο. Την κουλτούρα», λέει στην «Κ» ο Ευάγγελος Δικόπουλος, CMO του Mindspace. Ενας από τους πιο ενδιαφέροντες ορισμούς της κουλτούρας έχει δοθεί από τον Jason Kilar, πρώην CEO της Hulu: «Πώς συμπεριφερόμαστε όταν κανείς δεν κοιτάει». «Αν λοιπόν μπορούσα να συνοψίσω την αμερικανική κουλτούρα γύρω από την επιχειρηματικότητα σύμφωνα με όσα είδαμε αυτές τις δύο εβδομάδες, θα μίλαγα για το ρίσκο. Από τους επενδυτές που δεν δειλιάζουν να σπαταλήσουν τα χρήματά τους, μέχρι τους λεγόμενους “college dropouts” που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για να κυνηγήσουν το όνειρό τους, οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ζουν ρισκάροντας. Θα μιλούσα για την εμψύχωση της αποτυχίας. Οσο κουραστικό και κλισέ να έχει γίνει δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας, αλλά μέρος αυτής. “Failure is ok. You fail you learn” όπως χαρακτηριστικά ακούσαμε. Επίσης θα μιλούσα για τη νοοτροπία pay-it-forward. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες, αλλά και οι περισσότεροι άνθρωποι γενικά, είναι της νοοτροπίας κάνε μια καλή πράξη με μόνο αντάλλαγμα ο ευεργετημένος να κάνει και αυτός μια καλή πράξη σε κάποιον τρίτο».

«Game rooms»

Στη Bay Area (δηλαδή την περιοχή που εκτείνεται από το Oakland μέχρι το San Francisco και το San Jose), οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλούς Ελληνες που εργάζονται σε εταιρείες κολοσσούς όπως οι Google, Facebook και Netflix. «Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η “ανοιχτή κουλτούρα” αυτών των επιχειρήσεων», λέει ο κ. Δικόπουλος. «Απουσία κλειστών γραφείων –όλοι δουλεύουν δίπλα-δίπλα σε πελώριους χώρους– ελεύθερο ωράριο, game rooms, μέχρι και... αίθουσα σινεμά!». Στο Silicon Valley Greeks Meetup, που διοργανώθηκε στα γραφεία της General Catalyst, συνάντησαν πολλούς Ελληνες επιχειρηματίες των ΗΠΑ, ενώ είχαν την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενηθούν στο σπίτι του Νίκου Αρβανιτίδη, «ζωντανού θρύλου» της Silicon Valley, με περισσότερα από 50 χρόνια στη Bay Area.

Στη Βοστώνη, του ΜΙΤ και του Harvard, ανεξίτηλες έμειναν η συνάντηση με τον καθηγητή του ΜΙΤ Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, αλλά και η φιλοξενία τους από την επιτυχημένη επιχειρηματία και επενδύτρια Μαρίνα Χατσόπουλος. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους της ομάδας ένα όνειρο πραγματοποιήθηκε με την επίσκεψη στα γραφεία της IBM, ενώ οι τρεις νικήτριες startup του Mindspace Challenge 2018 είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το MassChallenge, ένα accelerator που δεν παίρνει ποσοστό από τις startup που φιλοξενεί και μοιράζει περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια ετησίως!

«Το σίγουρο είναι ότι επιστρέψαμε στην Ελλάδα με νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά». Τα αεροπορικά εισιτήρια για τους νικητές του διαγωνισμού κάλυψε το Mindspace, με την υποστήριξη της πρεσβείας των ΗΠΑ.



Μαρίνα Χατσόπουλος: Το επιχειρείν απαιτεί συγκρούσεις, να υψώνεις ανάστημα όταν χρειάζεται, να επιχειρηματολογείς υπέρ της θέσης σου.

Αποτυχία και ρίσκο ως συστατικά επιτυχίας

«Είναι σαν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι στην Ελλάδα. Ενας της παλιάς Ελλάδας, της γραφειοκρατίας, η οποία τα κάνει όλα δύσκολα, ένας κόσμος που δεν αντιλαμβάνεται τις κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας νέος κόσμος, “πεινασμένος”, που αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται ρίσκο, σκληρή δουλειά και ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις». Κάπως έτσι «βλέπει» το επιχειρηματικό τοπίο στη χώρα μας, και δική της χώρα καταγωγής, η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας και angel investor Μαρίνα Χατσόπουλος. Η κ. Χατσόπουλος βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να μιλήσει στο πρώτο Meetup του Mindspace (οργάνωση που δημιούργησαν Ελληνες φοιτητές και απόφοιτοι για την προώθηση της επιχειρηματικότητας), για τα δέκα πιο κοινά λάθη στα πρώτα βήματα μιας startup επιχείρησης. «Πολλά πράγματα είναι διαφορετικά στην καθημερινή ζωή και διαφορετικά στη ζωή ενός επιχειρηματία», είπε η ίδια στην «Κ». «Για παράδειγμα, μας είναι λογικό να είμαστε “καλοί άνθρωποι”. Ομως εάν αυτό σημαίνει την αποφυγή της αντιπαράθεσης, είναι… bad for business. Το επιχειρείν απαιτεί συγκρούσεις, να υψώνεις ανάστημα όταν χρειάζεται, να επιχειρηματολογείς υπέρ της θέσης σου, να διαπραγματεύεσαι».

«Αλλεργία» στην αποτυχία

Ενα από τα εμπόδια στην Ελλάδα είναι η «αλλεργία» που έχουμε αναπτύξει στην αποτυχία. «Δεν πρέπει να φοβάται κάποιος την αποτυχία. Ναι, πρέπει να κινείσαι έξυπνα, αλλά εάν ξοδεύεις όλο σου τον χρόνο φοβούμενος ότι θα αποτύχεις, δεν θα πάρεις τα απαραίτητα ρίσκα για να πετύχεις. Από τα λάθη μαθαίνεις και προχωράς».

Η Μαρίνα Χατσόπουλος ίδρυσε την πρώτη της εταιρεία πολύ νωρίς, το 1994, όταν ήταν ακόμα μεταπτυχιακή φοιτήτρια μηχανολόγος-μηχανικός στο ΜΙΤ. Ηταν η Z Corporation, μία από τις πρώτες εταιρείες στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οπως λέει, πριν έρθει η επιτυχία, είχε προηγηθεί μία σειρά πολλών μικρών και μεγάλων αποτυχιών. «Στα ’90s το Ιντερνετ “ανέβαινε”, κανείς δεν ενδιαφερόταν για hardware, οπότε είχαμε τη μία απόρριψη μετά την άλλη. Είναι τρομακτικό, ιδίως όταν φτάνεις να μην έχεις καθόλου έσοδα και να έχεις να πληρώσεις υπαλλήλους». Τελικά, η εταιρεία εξαγοράστηκε το 2005. Εκτοτε, η κ. Χατσόπουλος έχει βρεθεί στο διοικητικό συμβούλιο πολλών εισηγμένων και startup εταιρειών όπως οι Levitronix Technologies, GSI Group, Contex Holding και Cynosure στην οποία είναι διευθύντρια.

Σύμφωνα με την ίδια, είναι πολλές οι startups στην Ελλάδα που έχουν μέλλον. Η ίδια έχει ξεχωρίσει την εταιρεία φιλοξενίας και διαχείρισης ακινήτων Blueground («πηγαίνει... αστρονομικά καλά και έχει μεγάλη επιτυχία και στη Νέα Υόρκη, όπου επεκτάθηκε»), την εταιρεία Welcome Pickups που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, η οποία «επίσης αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς», τη RTsafe, που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας της υγείας (βελτιστοποιεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας) και την Augmenta που έχει αναπτύξει ένα σύστημα γεωργίας ακριβείας.