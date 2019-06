Η ιστορία του Γ. Αντετοκούνμπο μέσα από ένα... flipbook

Το ταξίδι του πολυτιμότερου παίκτη του NBA για τη σεζόν 2018-2019, Γιάννη Αντετοκούνμπο, από την Ελλάδα στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ κατέγραψε η αθλητική ιστοσελίδα Bleacher Report, δημιουργώντας ένα flipbook με την ιστορία του.

«Από ένα διαμάντι που δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί, MVP του ΝΒΑ. Το απίστευτο ταξίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο», ανέφερε η ιστοσελίδα.

From undiscovered gem to NBA MVP. What a journey its been for Giannis pic.twitter.com/GIYg8jcPat