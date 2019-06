Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερό φορολογικό πλαίσιο

Παραμένουν οι φορολογικές προκλήσεις στην Ελλάδα εν μέσω αβεβαιότητας για το φορολογικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται παγκοσμίως. Αυτό καταδεικνύει πρόσφατη μελέτη της ΕΥ, με τίτλο «The outlook for global tax policy and controversy in 2019», που περιλαμβάνει εκτιμήσεις και προβλέψεις στελεχών της εταιρείας, με εξειδίκευση σε φορολογικά θέματα, από 48 χώρες παγκοσμίως. Οσον αφορά την Ελλάδα, παρότι έχει δρομολογηθεί από το 2019 η σταδιακή μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολογίας, ο κίνδυνος ελλοχεύει. Ετσι προτείνεται ο επανασχεδιασμός της φορολογικής πολιτικής, μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών προκειμένου η πολιτεία να αυξήσει τα έσοδά της. Η μελέτη αναφέρει ότι το παγκόσμιο φορολογικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς και πρωτοβουλίες όπως οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά των κερδών (BEPS), αλλά και η οδηγία της Ε.Ε. κατά της φοροαποφυγής (ΑTAD), παραμένουν βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως το τρέχον έτος. Παράλληλα, οι σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις, των οποίων η έκβαση παραμένει απρόβλεπτη, θα εντείνουν τις αλλαγές στις εθνικές φορολογικές πολιτικές. Οσον αφορά την Ελλάδα, η έκθεση, η οποία εκδόθηκε πριν από τις μεταβολές στους συντελεστές του ΦΠΑ που εξαγγέλθηκαν τον Μάιο, κάνει αναφορά στη σταδιακή μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολογίας στην Ελλάδα και σε βασικές σχεδιαζόμενες αλλαγές, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τήρηση βιβλίων ή η καθιέρωση κινήτρων για επενδύσεις σε Ε&Α. Ο Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει ότι το παγκόσμιο φορολογικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς, ενώ επισημαίνει ότι η πολιτεία «οφείλει να παρακολουθήσει τις διεθνείς αλλαγές και να επανασχεδιάσει τη φορολογική πολιτική της μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές ώστε να εισπράξει τελικά μεγαλύτερα έσοδα». Κατά τον ίδιο, αυτό πρέπει να συμπεριλάβει «μια καλά σχεδιασμένη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ως εξής: άμεσης φορολογίας, και ιδίως για τους μισθωτούς, έμμεσης φορολογίας, αλλά και ασφαλιστικών εισφορών, με δεδομένο ότι οι τρέχουσες υψηλές εισφορές είναι ανεδαφικές, καθώς δεν αντικατοπτρίζουν το ύψος της σύνταξης που τυχόν θα λάβει ο εργαζόμενος, όπως και της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης που του παρέχεται. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να αξιολογήσει και να μειώσει τις κρατικές δαπάνες».