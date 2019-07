Μέλος της Ακαδημίας των Οσκαρ ο Ελληνας μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης

Μέλος της Ακαδημία των Οσκαρ έγινε ο Ελληνας μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης. Ο κ. Μαυροψαρίδης, ο οποίος ήταν υποψήφιος στα φετινά Οσκαρ για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Η Ευνοούμενη» ενώ βραβεύθηκε από την Αμερικανική Ενωση Μοντέρ, θα έχει πλέον δικαίωμα ψήφου στα βραβεία.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε τα 842 νέα μέλη της, πρόσωπα καταξιώμενα σε όλα τα πεδία του κινηματογράφου (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, παραγωγοί κ.α.).

Best. Day. Ever. We're excited to invite these 842 inspiring storytellers to the Academy.

Tweet your welcome using #WeAreTheAcademy today.https://t.co/glplZscerD