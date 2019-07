Κυρ. Μητσοτάκης στο Vice News: Το κλειδί και μεγάλο στοίχημα είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης

Συνέντευξη στον ιδρυτή του Vice Σέιν Σμιθ παραχώρησε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέντευξη που δόθηκε στη δημοσιότητα υπάρχουν πλάνα από τις προεκλογικές περιοδείες του κ. Μητσοτάκη στη χώρα ενώ σε ένα σύντομο βίντεο που έδωσε το Vice News στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της ΝΔ λέει χαρακτηριστικά: «Και στις 7 Ιουλίου θα κερδίσουμε. Δεν θα είναι μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας αλλά της Ελλάδας».

Σε ερώτηση του Σέιν Σμιθ προς τον κ. Μητσοτάκη για το πώς σκοπεύει να μειώσει τους φόρους, όταν το χρέος είναι υψηλό στη χώρα και ταυτόχρονα οι ρυθμοί ανάπτυξης χαμηλοί ο πρόεδρος της ΝΔ απαντά: «Το κλειδί και μεγάλο στοίχημα είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών η ανάπτυξη ήταν αναιμική. Εάν η οικονομία αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς τότε οι πιστωτές μας θα είναι χαρούμενοι γιατί το χρέος θα αποπληρωθεί ευκολότερα».

Στην διάρκεια της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε επίσης πως: «Ο κόσμος κατάλαβε πως το να εκλέγεις λαϊκιστές στην εξουσία, δεν είναι λύση στα οικονομικά προβλήματα μιας χώρας».

Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) could be the next prime minister of Greece if his party wins this Sunday.



That would go against Europe’s drift toward populists. @shanesmith30 went there to meet Mitsotakis and find out what his vision for the country really is. pic.twitter.com/iZwkDUc5rL