Ιγκλέσιας σε Τσίπρα: «Ησουν άξιος και γενναίος»

Μήνυμα υποστήριξης προς την Αλέξη Τσίπρα έστειλε μέσω Twitter o ηγέτης του Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας.

Στην ανάρτησή του, ο Ιγκλέσιας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός «είχε το θάρρος να κυβερνήσει με όλες τις ελληνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις εναντίον του», προσθέτοντας ότι μπορεί να μην «πήραμε το Μανχάταν» (σ.σ. χρησιμοποιώντας στίχους από το γνωστό τραγούδι του Λεονάρντ Κοέν), ωστόσο ήταν «άξιος και γενναίος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του επικεφαλής του Podemos:

«Η πολιτική είναι η τέχνη του να έρχεσαι αντιμέτωπος με τις αντιφάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε το θάρρος να κυβερνήσει με όλες τις ελληνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις εναντίον του. Οσοι δεν προσπαθήσουν ποτέ, δεν θα πάρουν και ποτέ το ρίσκο να κάνουν λάθος. Δεν πήραμε το Μανχάταν, αλλά ήσουν άξιος και γενναίος. Δύναμη Αλέξη!»

Politics is the art of dealing with contradictions. @tsipras_eu had the courage to govern with all the Greek and European power against. Those who never try will never take the risk of being wrong. We did not take Manhattan, but you were worthy and brave. Fuerza Alexis! ✊ pic.twitter.com/BdftCvKBHi