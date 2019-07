Συγχαρητήρια του Τζέφρι Πάιατ στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη του στις Εθνικές Εκλογές απέστειλε, μέσω Twitter, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ εξέφρασε τα «θερμότερα» συγχαρητήριά του στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημείωσε πως ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του από τη θέση του ως νέου πρωθυπουργού της Ελλάδας.

Δείτε το tweet

Warmest congratulations to the people of #Greece on national elections and to @kmitsotakis for @neademokratia’s victory. I look forward to working with him as Greece’s next Prime Minister. pic.twitter.com/QYYOA0dU3Y