New York College 2019: Τελετή Αποφοίτησης με εξέχοντες προσκεκλημένους

Με φόντο την Ακρόπολη και τους στύλους του Ολυμπίου Διός, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, το New York College αποχαιρέτησε εκατοντάδες αποφοίτους του οι οποίοι απέκτησαν όλα τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να δοκιμάσουν πλέον τις δεξιότητές τους στην αγορά εργασίας. Η 30η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό όπου σε κλίμα συγκίνησης και χαράς οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους, Bachelor, Master και PhD, παρουσία αγαπημένων τους προσώπων καθώς και εξεχουσών προσωπικοτήτων από τον Ακαδημαϊκό, Πολιτικό και Επιχειρηματικό χώρο.

Επίτιμος προσκεκλημένος για φέτος, και guest speaker στην τελετή αποφοίτησης, ήταν ο τ.Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Jan Fischer, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ευρώπης.

Στα 30 χρόνια της παρουσίας του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι μόνο, το New York College έχει προσφέρει στην αγορά περισσότερους από 16.500 πτυχιούχους, οι οποίοι στελέχωσαν πολλές σημαντικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή δημιούργησαν υπεραξίες με δικές τους επιχειρηματικές και επιστημονικές δραστηριότητες.



Από αριστερά o κ. Ηλίας Φούτσης, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, ο καθηγητής κ. Άγγελος Συρίγος, που έλαβε τιμητικό Διδακτορικό Τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Bolton, ο τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας κ. Jan Fischer και η κ. Eva Anderova, τ. Υφυπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και συνεργάτιδα του εκπαιδευτικού ομίλου NYC στο University New York in Prague.



Όπως προκύπτει από το βιβλίο αποφοίτων, το 94% των πτυχιούχων του New York College, έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας αμέσως μετά την αποφοίτηση τους.

Οι σημαντικές διεθνείς συνεργασίες του New York College επιβεβαιώθηκαν με τις παρουσίες ακαδημαϊκών εκπροσώπων των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων State University of New York, Empire State College- ΗΠΑ, University of Greenwich-Ην. Βασίλειο, University of Bolton- Ην. Βασίλειο και Université Toulouse 1 Capitole-Γαλλία, οι οποίοι απένειμαν και τα πτυχία.

Ιδιαίτερα τιμητική για τους αποφοίτους ήταν η παρουσία και ο χαιρετισμός του Έλληνα εφοπλιστή καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, επικεφαλής του πανίσχυρου ομίλου Tsakos Group.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, το New York College βράβευσε την Κιβωτό του Κόσμου, έναν εθελοντικό μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που εδώ και δύο δεκαετίες προσφέρει ανεκτίμητης αξίας έργο και στέκεται δίπλα σε απροστάτευτα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, o Καθηγητής Άγγελος Συρίγος, έλαβε από τον Κόμη του St. Andrews τιμητικό Διδακτορικό Τίτλο για το επιστημονικό του έργο από το Πανεπιστήμιο του Bolton.



Από αριστερά η κ. Eva Anderova, τ. Υφυπουργός Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και συνεργάτιδα του εκπαιδευτικού ομίλου NYC στο University New York in Prague, ο κ. Jan Fischer τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, εφοπλιστής και επικεφαλής του πανίσχυρου ομίλου Tsakos Group και ο κ. Ηλίας Φούτσης, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College.

Ο τ. Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας Jan Fischer, απευθυνόμενος στους αποφοίτους μίλησε για την Ευρωπαϊκή οικονομία και τα επιτεύγματα της Τσεχικής Οικονομίας και αναφέρθηκε στις προοπτικές απασχόλησης που έχουν οι απόφοιτοι του New York College για μια παγκόσμια καριέρα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, κ.Ηλίας Φούτσης, αφού ευχήθηκε στους αποφοίτους καλή επαγγελματική σταδιοδρομία, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η τελετή αποφοίτησης μπορεί να σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής αλλά όχι απαραίτητα και το τέλος μιας πορείας. Χαρακτηριστικά, δήλωσε: «Απόφοιτοι, συνεχίστε να εκπαιδεύεστε και να μετεκπαιδεύεστε, συνεχίστε να μαθαίνετε, και ερωτευτείτε… τις σπουδές και το επάγγελμα σας!