Δέκα ξενοδοχεία και resorts που ξεχωρίζουν για την ταυτότητά τους.

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Grecotel Creta Palace, Ρέθυμνο

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 όταν οι αδελφοί Δασκαλαντωνάκη δημιουργούσαν στο Ρέθυμνο το πρώτο τους ξενοδοχείο, το Rithymna Beach, θέτοντας τις βάσεις για τον μεγαλύτερο όμιλο φιλοξενίας που δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, την Grecotel Hotels & Resorts. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ένα από τα πλέον family-friendly θέρετρα της Grecotel, το Creta Palace, ένα κρητικό παλάτι πάνω σε μια παραμυθένια αμμουδιά, όπου «βασιλιάς είναι το παιδί». Οι πιτσιρικάδες μένουν απασχολημένοι όλη μέρα μέσα από διαφορετικές για κάθε ηλικιακή ομάδα δράσεις, ενώ ειδικό μενού έχει σχεδιαστεί για την υγιεινή διατροφή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι γονείς σίγουρα θα εκτιμήσουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει το 2.500 τ.μ. Elixir Beauty Spa, τις αθλητικές δραστηριότητες, την πολυτέλεια στους χώρους διαμονής και τη γαστρονομική ποικιλία στα δέκα εστιατόρια του resort. Μια ξεχωριστή εμπειρία, τέλος, για όλη την οικογένεια επιφυλάσσει σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο η AgrecoFarms (agreco.gr), η πρότυπη παραδοσιακή φάρμα με βιολογικές καλλιέργειες της Grecotel, όπου τα παιδιά μπορούν να πάρουν μέρος σε πρωτότυπες δραστηριότητες, όπως το «Αγρότης για μία μέρα», και η οικογένεια να απολαύσει ένα μοναδικό γεύμα στην Ταβέρνα, με προϊόντα που παράγονται εκεί. cretapalace.com

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ



Η ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ

Casa Cook Chania, Χανιά

Λίγο έξω από την παλιά πόλη των Χανίων εγκαινιάστηκε φέτος ένα ξενοδοχείο ιδιαίτερης αισθητικής, που φέρει την υπογραφή της μπουτίκ συλλογής ξενοδοχείων Casa Cook. To Casa Cook Chania αναπτύσσεται κλιμακωτά στην πλαγιά ενός λόφου με 106 δωμάτια-κατοικίες, που δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο σαν μικρό οικισμό. Από τα superior double των 30 τ.μ. μέχρι τις προεδρικές βίλες των 65 τ.μ., όλα περιλαμβάνουν πολυτελείς ανέσεις (κάποια και πισίνα) και ακολουθούν το χαρακτηριστικό στιλ των Casa Cook ξενοδοχείων: γήινοι τόνοι, φυσικά υλικά, όπως ξύλο, μπαμπού και πέτρα, και, για την απαραίτητη δόση εξωτισμού, φοίνικες και πλατύφυλλα φυτά στους εξωτερικούς χώρους. Για τα παιδιά έχουν σχεδιαστεί δραστηριότητες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ για τους γονείς προσφέρονται θεραπείες spa και μαθήματα yoga και γυμναστικής. Το ξενοδοχείο παρέχει ακόμα εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, καθώς και κατάστημα με μια επιλογή από ρούχα, είδη για το σπίτι και αξεσουάρ.casacook.com

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ



Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Aspros Potamos Houses, Πεύκοι Λασιθίου

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η 8χρονη, τότε, Μυρτώ Μπότσαρη εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της, Αλέκα Χαλκιά, στον Άσπρο Ποταμό, το ερειπωμένο μετόχι (σ.σ. βοηθητικός οικισμός) στους πρόποδες του φαραγγιού των Πεύκων, σε απόσταση 1,5 χλμ. από τον Μακρύ Γιαλό στο νότιο Λασίθι. Μαζί με μερικές παρέες Αυστριακών χίπηδων, που εργάζονταν με συμβολικό μισθό και ως αντάλλαγμα είχαν δωρεάν διαμονή και φαγητό, άρχισαν να ανακαινίζουν τα παρατημένα πέτρινα σπίτια, να επισκευάζουν τις σκεπές και να δέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Ο ξενώνας, τον οποίο πλέον διαχειρίζεται η Μυρτώ, έχει δέκα κατοικίες, που καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δωμάτια φωτίζονται με κεριά και λάμπες παραφίνης, ενώ όποιος θέλει μπορεί να φορτίσει τις ηλεκτρικές συσκευές του στη ρεσεψιόν, όπου παρέχεται και δωρεάν Wi-Fi. asprospotamos.gr

– ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΑΒΑΝΟΥ



ΜΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Stella Island Luxury resort and spa, Χερσόνησος Ηρακλείου

Στον πλέον δημοφιλή παραθεριστικό προορισμό του νομού Ηρακλείου, τη Χερσόνησο, οι επιλογές διαμονής είναι πολλές. Για τους ρομαντικούς και τους ερωτευμένους, όμως, λίγες μονάδες μπορούν να συναγωνιστούν την τροπική γοητεία του adults-only ξενοδοχείου Stella Island, που σχεδιάστηκε για να θυμίζει εξωτικό νησί. Η ζωή εδώ περιστρέφεται γύρω από το νερό και στο κέντρο του δεσπόζει μια τεραστίων διαστάσεων πισίνα σε σχήμα λίμνης, στην οποία βλέπουν ή έχουν πρόσβαση τα περισσότερα δωμάτια. Από τις βεράντες των bungalows και των swim up δωματίων, μάλιστα, μπορείτε να βουτήξετε απευθείας στο νερό. Στις παροχές του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται ένα υψηλής αισθητικής spa, πέντε εστιατόρια, τρία μπαρ και πλήθος δραστηριοτήτων. stellaisland.gr

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ



Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μηλιά, Βλάτος Χανίων

Κρυμμένος μέσα σε μια ρεματιά βρίσκεται ένας οικισμός του 15ου αιώνα, στον οποίο οδηγεί σύντομος χωματόδρομος από το χωριό Βλάτος. Από το 1993 η Μηλιά έχει μετατραπεί εξ ολοκλήρου σε ξενώνα, στον οποίο θα βιώσετε μια διαφορετική εμπειρία διακοπών. Το ρεύμα παράγεται από ηλιακή ενέργεια και καλύπτει τις βασικές ανάγκες των δωματίων, οπότε κάποια πράγματα που θεωρούνται δεδομένα, όπως η φόρτιση του κινητού, γίνονται μόνο στο κεντρικό κτίριο. Οι ημέρες κυλούν μέσα στην απόλυτη ησυχία, με διαμονή σε ρουστίκ δωμάτια, με φαγητό στο εξαιρετικό εστιατόριο που χρησιμοποιεί δικά του προϊόντα και με κάποιες αγροτουριστικές ή μη δραστηριότητες. Μπορείτε να ζυμώσετε ψωμί, να συμμετάσχετε σε σεμινάρια yoga, να δείτε πώς παράγεται το λάδι και το κρασί σε μονάδες της περιοχής ή να περιηγηθείτε στις εκθέσεις που διοργανώνονται στον χώρο. milia.gr

– ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΜΗ



FOCUS ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Minos Beach art hotel, Άγιος Νικόλαος

Το Minos Beach άνοιξε τις πόρτες του στον Κόλπο του Μιραμπέλου τη δεκαετία του 1960 και αποτέλεσε το πρώτο πολυτελές θέρετρο του Λασιθίου, θέτοντας μάλιστα τα θεμέλια για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη. Από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα διατηρεί μια στενή σχέση με την τέχνη, φιλοξενώντας μια υπαίθρια συλλογή με έργα κορυφαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Εντυπωσιακά γλυπτά και ανατρεπτικά installations βρίσκονται απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου στους εξωτερικούς χώρους, λειτουργώντας και ως στοιχεία της διακόσμησης στους εσωτερικούς. minosbeach.com

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ



ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Domus Renier Boutique Hotel, Χανιά

Αποκλείεται να περπατήσετε στην παλιά πόλη των Χανίων, και συγκεκριμένα στην ενετικών επιρροών συνοικία του Τοπανά, και να μη βρεθείτε μπροστά στο κτίσμα του μεγάρου Renier. Χτισμένο το 1608, ανήκε στον ομώνυμο οίκο ευγενών, έναν από τους μεγαλύτερους της Βενετίας, μέχρι το 1669, οπότε η Κρήτη περιήλθε στους Οθωμανούς Τούρκους. Το κεντρικό τμήμα του μεγάρου, ανακαινισμένο πλέον, αποτελεί από το 2016 το Domus Renier Boutique Hotel, που το 2018 βραβεύτηκε ως το καλύτερο ιστορικό ξενοδοχείο της Ευρώπης από τον οργανισμό Historic Hotels Worldwide. Οι αρχιτέκτονες που ανέλαβαν την αναπαλαίωση του κτιρίου έχουν αποτίσει φόρο τιμής τόσο στο ενετικό όσο και στο οθωμανικό παρελθόν του, ακολουθώντας ωστόσο μια σύγχρονη αισθητική προσέγγιση στον σχεδιασμό των κοινόχρηστων χώρων και των εννέα δωματίων. domusrenier.gr

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ



ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΣΚΑΝΗ

Μετόχι Κινδελή, Χανιά

Στεγάζεται σε μια ενετική αγροικία του 16ου αιώνα και αποτελεί ένα από τα πρώτα αγροτουριστικά καταλύματα της χώρας. Δημιουργήθηκε τμηματικά από την οικογένεια Κινδελή, ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την αναστήλωση του ενετικού ελαιοτριβείου του αγροκτήματος, ενώ σήμερα αποτελείται από τις κατοικίες των ιδιοκτητών, τρεις αυτόνομους ξενώνες και ένα βιολογικό αγρόκτημα, όπου παράγονται περίπου 25 διαφορετικά είδη τροπικών και μη φρούτων. Αν και εξαιρετικά καλαίσθητο, το Μετόχι Κινδελή δεν έχει τη λογική πολυτελούς ξενοδοχείου –δεν υπάρχει ρεσεψιόν και 24ωρο σέρβις– και απευθύνεται περισσότερο σε ανθρώπους με οικολογική συνείδηση, που επιθυμούν να αποτοξινωθούν από τους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Οι ιδιοκτήτες του σας παρέχουν προϊόντα για την παρασκευή ενός πλούσιου πρωινού, που αποτελείται από φρούτα του αγροκτήματος, καθώς και τοπικών παραγωγών, αλλά και μαρμελάδες και γιαούρτια φτιαγμένα από την οικογένεια. metohi-kindelis.gr

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ



ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, Ελούντα

Βρίσκεται μεταξύ Πλάκας και Ελούντας, ακριβώς απέναντι από το –υποψήφιο φέτος για εισαγωγή στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO– νησί της Σπιναλόγκας. Οι αναγνώστες του περιοδικού Condé Nast Traveler το ανέδειξαν πέρυσι ως το έκτο κορυφαίο θέρετρο στην Ευρώπη, ενώ το Travel+Leisure το κατέταξε τρίτο στη λίστα με τα καλύτερα θέρετρα στην Ελλάδα για το 2018. Διακρίσεις που σίγουρα δεν εκπλήσσουν, αν λάβει κανείς υπόψη τις πολυτελείς του ανέσεις, το εκλεπτυσμένο στιλ, αλλά και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που εμπνέεται από τους Άραβες, τους Ενετούς και τους Οθωμανούς Τούρκους, που κατέκτησαν σε διαφορετικές περιόδους το νησί. Το Arsenali Lounge Bar, για παράδειγμα, αποτελεί πιστή αντιγραφή του ενετικού νεωρίου του Ηρακλείου. bluepalace.gr

– ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ



ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ

Daios Cove Luxury Resort and Villas, Άγιος Νικόλαος

Φωλιασμένο σε μια μικρή πλαγιά κοντά στον Άγιο Νικόλαο, το Daios Cove σχεδιάστηκε από τον «αρχιτέκτονα των ξενοδοχείων» στην Ελλάδα, Βαγγέλη Στυλιανίδη του γραφείου 3SK. Διακρίνεται για την πλήρη ένταξη στο φυσικό περιβάλλον, η λειτουργικότητά του είναι δεδομένη και η όψη του εντυπωσιακή. Είναι χτισμένο σε αναβαθμίδες, με δρόμους και διαδρόμους που επικοινωνούν με σκάλες, δημιουργώντας ένα αναπάντεχο συναίσθημα εξερεύνησης, που δεν συνηθίζεται σε τέτοιου είδους καταλύματα. Το resort διαθέτει δωμάτια, σουίτες και βίλες, καταστήματα, έξι εστιατόρια, εγκαταστάσεις spa, κ.ά. Στα μεγάλα πλεονεκτήματα: βαθύς ύπνος σε υπέροχα μαξιλάρια και η συνεργασία με το κορυφαίο ελληνικό μπαρ The Clumsies, των οποίων τα ποτά μπορείτε να απολαμβάνετε στα μπαρ του. daioscovecrete.com

– ΝΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ