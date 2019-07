Συγχαρητήρια του Τζέφρι Πάιατ στον Βασίλη Κικίλια και τη Νίκη Κεραμέως

Συγχαρητήρια στη νέα υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και στο νέο υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια έδωσε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Αναφερόμενος στην υπουργό Παιδείας έγραψε: «Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε μαζί σε αυτό τον τομέα οικοδομώντας ευκαιρίες για τους νέους σε Ελλάδα και ΗΠΑ και εμβαθύνοντας τους ακαδημαϊκούς δεσμούς που θα σμιλεύσουν το μέλλον».

Congratulations Minister! There is so much for us to do together in this space, building opportunities for young people in both our countries and deepening the academic ties that will help shape the future @ECA_AS @IIEglobal @FulbrightGreece @IIEGoodman

Απαντώντας σε ανάρτηση του κ. Κικίλια ο οποίος έγραψε ότι το πρώτο του ραντεβού σήμερα ήταν με την κ. Αγγελική που κρατάει καθαρό το υπουργείο, σημείωσε: «Συγχαρητήρια φίλε μου. Εκτός από όλη τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε μαζί χτίζοντας πάνω στις προσπάθειες του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στον τομέα της υγείας, τρέφω και περαιτέρω εκτίμηση για το νέο υπουργείο στο οποίο περιλαμβάνεται και ο γιατρός κ. Μαριόλης και ολόκληρη η ομάδα του κέντρου υγείας στην Αρεόπολη».

Congratulations my friend. Aside from all the work we have to do together building on @AmChamGr efforts in the health sector, I now have an added appreciation for your new ministry including Doctor Mariolis and the team at the Areopoli Health Center.