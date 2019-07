Οταν η καινοτομία μας μιλάει

Από τότε που ο άνθρωπος δημιούργησε το πρώτο αυτοκίνητο και άρχισε να βιώνει την οδήγηση τόσο ως ένα μέσο διευκόλυνσης της καθημερινότητας του όσο και ως μία μορφή ψυχαγωγίας, η τεχνολογία «έτρεχε» παράλληλα με την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πλέον, η τεχνολογία έχει αφήσει παντού το αποτύπωμά της, κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο άμεση και με περισσότερη πληροφορία, αλλάζοντας προς το καλύτερο το βιοτικό μας επίπεδο

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα κομμάτι της τεχνολογίας την οποία συναντάμε, πλέον, και στην αυτοκίνηση, δημιουργώντας μία νέα εμπειρία στον οδηγό που πριν από κάποια χρόνια θα μπορούσαμε να δούμε μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, διατηρώντας ταυτόχρονα τις διαχρονικές αξίες στον χώρο του αυτοκινήτου όπως την άνεση, την ασφάλεια και τις επιδόσεις.

Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα έχουν ως αποτέλεσμα να τα κάνουν «εξυπνότερα», ώστε να παρέχουν ακόμα καλύτερα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας. Τεχνολογίες που προσαρμόζονται ξεχωριστά στον κάθε έναν χρήστη-οδηγό, δημιουργώντας για αυτόν ένα περιβάλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ο οδηγός κάθεται στη θέση του και έχει την αίσθηση πως βρίσκεται σε πιλοτήριο αεροσκάφους, ταυτόχρονα, ο χειρισμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στο αυτοκίνητο είναι τόσο εύκολος, όσο ο χειρισμός ενός smartphone, ο οποίος δίνει άπειρες πληροφορίες και πολλές επιλογές στον χρήστη, ώστε δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστεί ως ένας «συνοδηγός» που παρέχει άμεσα την πληροφορία που θέλει ο οδηγός.

Η Mercedes-Benz, ως προς τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων, έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, καθώς επίσης και το πώς θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης για να κάνει ακόμα καλύτερη τη ζωή του οδηγού στην καθημερινότητά του, με τους ειδικούς της εταιρείας να έχουν δημιουργήσει αυτοκίνητα που… μιλάνε, αλλά και που συνδέονται με τον οδηγό.

Κάποτε η Mercedes-Benz κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και τώρα πάλι πρωτοπορεί στην καινοτομία, εισάγοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο αυτοκίνητο. Αλλάζοντας μια για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με το αυτοκίνητό μας, εισάγοντας σε αυτό την πρώτη «μηχανή» αυτόματης εκμάθησης, σχεδιασμένη να προβλέπει, να μαντεύει, να αντιδρά και να εξελίσσει την κεντρική της μονάδα ανάλογα με τις συνήθειες των χρηστών.

Η λογική του συστήματος Infotainment MBUX – Mercedes-Benz User Experience δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από τους καλύτερους ειδικούς έρευνας και ανάπτυξης της Mercedes-Benz στη Γερμανία, σε συνεργασία με το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης στη Silicon Valley.

Κάθε φορά που ο οδηγός έρχεται σε επαφή με το MBUX, έχει πρόσβαση σε έναν μαγικό ψηφιακό κόσμο με αμέτρητες δυνατότητες. Ένας κόσμος που εξατομικεύεται και προσαρμόζεται διαρκώς στον χρήστη, δημιουργώντας έτσι μια συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στο όχημα, στον οδηγό και στους επιβάτες.

Αφού γίνει η αναγγελία «Hey Mercedes», ενδεικτικό του έξυπνου και ευέλικτου τρόπου σκέψης του συστήματος είναι πως, αν τολμήσεις να της εξομολογηθείς «Mercedes, I love you», θα απαντήσει με διαφορετικό τρόπο σε μια A-Class, π.χ. «Ι am flattered», σε σχέση με μια άλλη, π.χ. «We have to get out more»! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ότι απαντά διαφορετικά σε διαφορετικά προφίλ οδηγών για το ίδιο αυτοκίνητο!

Ουσιαστικά κάθε λεπτομέρεια μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις επιθυμίες, στο στιλ οδήγησης και στις απαιτήσεις του οδηγού. Μία χειρονομία στο touchpad, στο τιμόνι ή στη νέα οθόνη αφής είναι αρκετή για να αλλάξει την κάθε σας στιγμή πίσω από το τιμόνι κάθε νέας Mercedes! «Ποιον θέλετε να καλέσω; Πού θέλετε να πάτε; Τι θα θέλατε να ακούσετε;»

Κάποτε, απλώς οδηγούσαμε αυτοκίνητα, τώρα πλέον τους μιλάμε.