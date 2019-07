Τουσκ κατά Άγκυρας για την τουρκική παραβατικότητα σε βάρος της Κύπρου

Η «συνεχιζόμενη κλιμάκωση» της παραβατικότητας της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου θα οδηγήσει «αναπόφευκτα» σε αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμήνυσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Όπως έγραψε στο twitter ο κ. Τουσκ «η ΕΕ θα δράσει σε πλήρη αλληλεγγύη και με βάση τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, σχόλιο που παραπέμπει σε πιθανές κυρώσεις, δεδομένου ότι στα τέλη Ιουνίου οι ηγέτες των κρατών-μελών ζήτησαν την κατάρτιση προτάσεων για επιβολή μέτρων σε βάρος της Άγκυρας».

Despite our best intentions to keep good neighbourly relations with Turkey, its continued escalation and challenge to the sovereignty of our Member State Cyprus will inevitably lead the EU to respond in full solidarity as agreed by #EUCO.