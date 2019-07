Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Πλήρης στήριξη προς την Κύπρο στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της

Το Ισραήλ παρακολουθεί με σοβαρή ανησυχία τις πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής της Κύπρου, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Εμανουέλ Ναχσόν.

Israel follows with serious concern recent steps taken by Turkey in the waters off Cyprus’s northeast coast and reiterates its full support and solidarity with in exercising its sovereign rights in its maritime areas and its opposition to any attempt to violate these rights.