Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε ως κορυφαίος άνδρας αθλητής των ΗΠΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να σαρώνεις στις ατομικές διακρίσεις, με τις τελευταίες να έρχονται στα καθιερωμένα αθλητικά βραβεία ESPY.

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς, που έχει αναδειχτεί MVP της σεζόν στο ΝΒΑ, ψηφίστηκε και ο κορυφαίος άνδρας αθλητής της χρονιάς στις ΗΠΑ, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε σπουδαίους αθλητές διάφορων αθλημάτων.

«Αυτή η διάκριση αποδεικνύει πως με σκληρή δουλειά και πίστη στα όνειρά σου μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», ανέφερε συγκινημένος μετά την απονομή.

Στην ίδια τελετή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε -όπως αναμενόταν- και το βραβείο του κορυφαίου παίκτης της σεζόν στο ΝΒΑ.

• MVP

• ESPYS Best NBA Athlete

• #ESPYS Best Male Athlete



It's been a year for @Giannis_An34 pic.twitter.com/qj11D8c8Q6