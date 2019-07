© Andy Keate

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ

Έως 06/10/2019

Το The New Museum παρουσιάζει μια νέα συλλογή έργων από τη βραβευμένη με Turner Βρετανίδα ζωγράφο Lubaina Himid (1954-) υπό τον τίτλο «Lubaina Himid: Work from Underneath». Η έκθεση είναι η πρώτη ατομική της καλλιτέχνιδας στις ΗΠΑ, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος του Black Arts Movement (ή BAM) στη Βρετανία κατά την περίοδο 1980-1999. Τα έργα της επικρίνουν, αμφισβητούν, αφηγούνται ασυνήθιστες καθημερινές ιστορίες και σατιρίζουν, θυμίζοντας συχνά ιστορικούς πίνακες και βρετανικές γελοιογραφίες του 18ου αιώνα.



ΛΟΝΔΙΝΟ

ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Έως 05/01/2020





Το 2003, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονταν την Tate Modern, για να δουν το «The Weather Project» του Olafur Eliasson (1967-). Ο Δανός καλλιτέχνης δημιουργεί έργα-εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, τα οποία εμπνέονται από τα φυσικά φαινόμενα, το φως, τις σκιές. Δεκαέξι χρόνια μετά, επιστρέφει με τη ρετροσπεκτίβα «Olafur Eliasson: In Real Life» παρουσιάζοντας σαράντα δουλειές από όλη την πορεία του, ορισμένες για πρώτη φορά στη Βρετανία, ενώ κάποιες άλλες φτιάχτηκαν ειδικά για την αναδρομική. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το Terrace Bar του μουσείου θα λειτουργεί μάλιστα στη λογική του πρότυπου vegetarian κυλικείου που έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης στο στούντιό του στο Βερολίνο.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

ΕΩΣ 13/10/2019







Αναγνωρισμένος ως ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες, ο William Kentridge (1955-) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μέσων με τη δουλειά του, από κινούμενα σχέδια και γλυπτά έως ταινίες. Επινόησε, δε, μια κινηματογραφική τεχνική που ο ίδιος ονομάζει «animation του φτωχού ανθρώπου», κάνοντας χρήση κολάζ και σχεδίων με κάρβουνο. Η έκθεση «William Kentridge: A Poem That Is Not Our Own» στο Kunstmuseum Basel ιχνηλατεί όλη την πορεία του δημιουργού, ο οποίος με τα έργα και τους χαρακτήρες των ταινιών του προβληματίζει τον θεατή για την κατάσταση στη Νότια Αφρική.