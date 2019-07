Κυρ. Μητσοτάκης στο BBC: Έχουμε εξαιρετικά ικανές γυναίκες στην κυβέρνηση (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησής του, παραχώρησε συνέντευξη σε μία από τις πλέον απαιτητικές πολιτικές εκπομπές του BBC, το HARDtalk, απαντώντας παράλληλα σε ερώτημα σχετικό με την παρουσία γυναικών στο κυβερνητικό σχήμα.

Η δημοσιογράφος Ζεϊνάμπ Μπαντάουι, συνδέθηκε δορυφορικά με το Μέγαρο Μαξίμου και «ανέκρινε» τον πρωθυπουργό, ο οποίος απάντησε σε μία σειρά από δύσκολες ερωτήσεις.

Η παρατήρηση της δημοσιογράφου ήταν ότι παρά το γεγονός πως ο ίδιος είναι ένας κεντρώος πολιτικός και υποστηρικτής της ισότητας μεταξύ των φύλων είναι πολύ λίγες οι γυναίκες στην κυβέρνηση (μόλις δύο υπουργοί και πέντε γυναίκες συνολικά σε ένα κυβερνητικό σχήμα 51 ατόμων).

