Opel Grandland X: Μια σχέση τριών μηνών!

Το Opel Grandland X έμεινε στα χέρια μας για τρεις μήνες και μαζί του διανύσαμε σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα. Με το μοντέρνο SUV, η κάθε μέρα ήταν και μοναδική γιατί μπορεί και συνδυάζει όλα τα στοιχεία που το κάνουν ένα… πολυεργαλείο. Εξωτερικά, ξεχωρίζει από τις δυναμικές του γραμμές, αλλά δεν του λείπει και η off-road πινελιά για να σε γοητεύσει.

Σαφώς, τα 4,48 μέτρα μήκος και το μεταξόνιο των 2.675 χλστ. προϊδεάζουν και μια ευρύχωρη καμπίνα, στην οποία περάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Φιλοξενήσαμε άνετα τρία άτομα στην πίσω σειρά καθισμάτων και μάλιστα ο χώρος αποσκευών είναι τεράστιος. Ξεκινάει από τα 514 λίτρα και φτάνει τα 1.652 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Χώρος όσο ένα μεγάλο και άνετο station wagon.

To Opel Grandland μάς ταξίδεψε μέχρι την όμορφη Κέρκυρα, όπου στη διαδρομή γευτήκαμε το ήσυχο εσωτερικό και το σίγουρο πάτημα σε κάθε εκατοστό του οδοστρώματος. Παράλληλα, ήταν πιστός σύντροφος της πόλης, που χάρη στα ηλεκτρονικά συστήματα και την κάμερα των 360 μοιρών, έκανε το παρκάρισμα να είναι αστείο. Χαρακτηριστική άνεση Opel πρώτης κατηγορίας προσφέρουν τα πιστοποιημένα από το AGR (Campaign for Healthier Backs) εργονομικά καθίσματα, καθώς και το θερμαινόμενο τιμόνι, τα θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα και η πίσω πόρτα που ανοίγει και κλείνει με απλή κίνηση του ποδιού. Με την πανοραμική κρυστάλλινη ηλιοροφή, το εσωτερικό λούζεται με άπλετο φως, ενώ οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους ένα «παράθυρο στον ουρανό».

Είχαμε στη διάθεσή μας τον βασικό κινητήρα βενζίνης, τον 1.2 τούρμπο των 130 ίππων και 230 Nm ροπής. Πολύ ικανός και με ιδιαίτερη ευκολία κινεί το SUV, χωρίς να του λείπει δύναμη. Σε συνδυασμό με το 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, το Grandland X καταναλώνει σε μια μεικτή διαδρομή –σύμφωνα με το εργοστάσιο– 5,4 λτ./100 χλμ. Πρακτικά, η ενημέρωση που είχαμε από τον ηλεκτρονικό βοηθό του αυτοκινήτου ήταν ότι χρειάζεται 7,4 λίτρα βενζίνη σε κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ στην περίπτωση του ταξιδιού μας, αυτή η τιμή κατέβηκε σχεδόν 2 λίτρα πιο κάτω.Το προαιρετικό ηλεκτρονικό σύστημα Grip Control εξασφαλίζει επίσης ότι η ισχύς μεταφέρεται με ασφάλεια στον δρόμο, παρέχοντας κορυφαία πρόσφυση όλο τον χρόνο και σε όλες τις επιφάνειες. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει από πέντε προγράμματα οδήγησης. Το σύστημα, στη συνέχεια, προσαρμόζει την κατανομή ροπής στους εμπρός τροχούς, επιτρέπει την ολίσθηση του τροχού εάν είναι απαραίτητο και, με το αυτόματο κιβώτιο, προσαρμόζει τα σημεία αλλαγών σχέσεων καθώς και την απόκριση του γκαζιού. Αυτό εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση και σταθερή συμπεριφορά ανεξάρτητα εάν το Grandland X κινείται σε χιόνι, λάσπη, άμμο ή βρεγμένη επιφάνεια.

Στο πλαίσιο εορτασμού των 120 χρόνων Opel, η γερμανική εταιρεία προσφέρει 120 SUV σε μοναδικές τιμές. Το premium SUV, Grandland X διατίθεται τώρα από 21.950 ευρώ με κινητήρα βενζίνης ή diesel, καθώς οι περιορισμένες εκδόσεις «120 Edition» ξεκινούν από 24.650 ευρώ.