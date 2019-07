Ο Ντέιβιντ Μπάουι «έγινε» Μπάρμπι

Tην κυκλοφορία μιας νέας κούκλας Μπάρμπι, η οποία είναι εμπνευσμένη από την εμβληματική περσόνα του Ντέιβιντ Μπάουι "Ζίγκι Στάρνταστ", ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία παιχνιδιών Mattel και η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η κούκλα θα ονομάζεται Lady Stardust, θα είναι συλλεκτική και θα κοστίζει 50 δολάρια. Φοράει τις κόκκινες μπότες και μια ολόσωμη ριγέ φόρμα, έχει τα ίδια κόκκινα μαλλιά και μακιγιάζ με τον Ζίγκι αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλασικό χαμόγελο της Μπάρμπι δεν θυμίζει το ύφος του Ζίγκι.

