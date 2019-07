ΘΕΑΤΡΟ

Παρασκευή 19.7

Το δίλημμα του Αγαμέμνονα

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συμμετέχει στα φετινά Επιδαύρια με την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη. Πυρήνας της τραγωδίας είναι το φρικτό δίλημμα του Αγαμέμνονα που καλείται να επιλέξει μεταξύ της κόρης του και της πατρίδας. Ο Γιάννης Καλαβριανός σκηνοθετεί την παράσταση στη νέα μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα και έχοντας στη διάθεσή του ένα ισχυρό δυναμικό ηθοποιών. Μεταξύ αυτών οι Ανθή Ευστρατιάδου, Γιώργος Γλάστρας, Γιώργος Καύκας, Νικόλαος Μαραγκόπουλος, Χρίστος Στυλιανού, Μαρία Τσιμά, Θανάσης Ραφτόπουλος κ.ά. 19 και 20 Ιουλίου, στις 9 μ.μ. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριακή 14.7

Βραδιά αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη

Μια παρέα εξαιρετικών λαϊκών τραγουδιστών, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Στανίση και ο Στέλιος Περπινιάδης, συναντιέται σήμερα στο Βεάκειο Θέατρο για ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Στέλιο Καζαντζίδη, όπου θα ακουστούν όλα τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του. Στις 9 μ.μ. Λόφος Προφήτη Ηλία, Πειραιάς

MOYΣΙΚΗ

Τρίτη 16.7

Μαξίμ Βενγκέροφ με Μπραμς και Ντβόρζακ

Ενας από τους σπουδαιότερους βιρτουόζους του βιολιού αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Μαξίμ Βενγκέροφ (φωτ.) έρχεται στην Αθήνα και ενώνει τις δυνάμεις του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή για να ερμηνεύσει απαιτητικά κοντσέρτα των Μπραμς και Ντβόρζακ. Στις 9 μ.μ. Ηρώδειο

ΘΕΑΤΡΟ

Τρίτη 16.7

Μια παράσταση για το απαγορευμένο

Η ομάδα Εν Δυνάμει παρουσιάζει την παράσταση «Ερωτευμένα άλογα» σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Ενας ύμνος στην πηγαία ζωτικότητα και στη γενετήσια ορμή που ξεπερνά τους κοινωνικούς φραγμούς για να μιλήσει για το ένστικτο, το απαγορευμένο. Στον Χώρο Η. 16 και 17/7, στις 9 μ.μ. Πειραιώς 260

ΘΕΑΤΡΟ

Παρασκευή 19.7

«Δάφνις και Χλόη» με Φέρτη, Πασπαλά

Μια αρχετυπική ιστορία αγάπης, το βουκολικό ειδύλλιο «Δάφνις και Χλόη» παρουσιάζεται στη Μικρή Επίδαυρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου. Η παράστασή του είναι εμπνευσμένη και από την ευρωπαϊκή εικονογραφία. Με τους Γιάννη Φέρτη, Ελλη Πασπαλά κ.ά. 19 και 20/7, στις 9.30 μ.μ. Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 20.7

Τα τραγούδια της Λ. Νικολακοπούλου

Η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, η Βιολέτα Ικαρη, η Πέννυ Μπαλτατζή, ο Σταύρος Νιφοράτος, ο Πάνος Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Περρής και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Stringless θα τραγουδήσουν στη μεγάλη συναυλία της Λίνας Νικολακοπούλου (φωτ.) στα Λιπάσματα, στις 9 μ.μ. Γρ. Λαμπράκη, Δραπετσώνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 20.7

Οταν η gypsy jazz συναντά τον Χιώτη

Τραγούδια μιας άλλης εποχής θα παρουσιάσουν στο roof stage του Gazarte οι Gadjo Dilo, που εντυπωσιάζουν με το πάθος τους. Στη μουσική τους, οι μελωδίες του πρωτεργάτη της gypsy jazz Τζάνγκο Ράινχαρντ συναντιούνται με αυτές του Μανώλη Χιώτη και του Βασίλη Τσιτσάνη. Στις 10 μ.μ. Βουτάδων 32-34, Αθήνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριακή 14.7

Τη μουσική παράσταση-αφιέρωμα στον μουσικό των κρουστών Νίκο Τουλιάτο «Ηχο-δράσεις», σε σκηνοθεσία Γιώργου Ρούφα, παρουσιάζει η καλλιτεχνική κοινότητα Πράξις στην Ακρόπολη Ιωαννίνων Ιτς Καλέ στις 9 μ.μ. Ιωάννινα



Δευτέρα 15.7

Ο Ιαν Στρατής εμφανίζεται με την εξαμελή μπάντα του στη νεανική σκηνή του Φεστιβάλ Δελφών

«Το Λάλον ύδωρ» για μια δροσερή συναυλία με ξένο ρεπερτόριο από Μάικλ Τζάκσον μέχρι Μπρούνο Μαρς. Στο Καψάλειο της Ιτέας και ώρα 9 μ.μ. Ιτέα



Τρίτη 16.7

Η Ματούλα Ζαμάνη εμφανίζεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τραγούδια από τον νέο δίσκο της «Nuka», στις 9 μ.μ.

Πειραιώς 100

EKΘΕΣΕΙΣ

Τρίτη 16.7

Εγκαίνια της έκθεσης «Κύπρος: 45 χρόνια κατοχής» με φωτογραφίες και έργα του ζωγράφου Βασίλη Προκόπου, από τον ΠτΔ Προκόπιο Παυλόπουλο και κυπριακές οργανώσεις, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 45 χρόνια από την τουρκική εισβολή το 1974. Στις 7.30 μ.μ. Μετρό Συντάγματος



Τετάρτη 17.7

Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας φιλοξενεί την έκθεση «Walking around the sun» σε επιμέλεια της Εντουάρντα Νέβες με έργα ξένων καλλιτεχνών. Από τις 9 π.μ. Πινδάρου 6 και Ακαδημίας



Εγκαίνια της έκθεσης «Τέχνη: απάντηση στη σύγκρουση» με έργα 23 καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και του Νέλσον Μαντέλα, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων στις 7.30 μ.μ., σε επιμέλεια Βάσιας Δεληγιάννη. Πειραιώς και Π. Ράλλη



Πέμπτη 18.7

Την έκθεση «Ολα όσα έχουμε κοινά» (All Τhat We Have In Common) με έργα 14 καλλιτεχνών από χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης των Σκοπίων. Από τις 10 π.μ. Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

ΒΙΒΛΙΟ

Πέμπτη 18.7

Παρουσίαση του ποιητικού βιβλίου «Με τον άνεμον πέραν» (εκδ. Αγρα) του Συμεών στην ταράτσα των εκδόσεων και ώρα 8.15 μ.μ. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο ποιητής ιερομόναχος Συμεών με τον εκδότη Σταύρο Πετσόπουλο. Ζωοδόχου Πηγής 99, Εξάρχεια

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευτέρα 15.7

Συζήτηση για το βιβλίο «Τσερνόμπιλ: Ενα χρονικό του μέλλοντος» (εκδ. Πατάκη) της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, με αφορμή την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά για το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, διοργανώνεται στο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone και ώρα 7 μ.μ. με τους Θανάση Τριαρίδη, Μαριαλένα Σπυροπούλου και Ηλία Μαγκλίνη. Σκουφά 64



Σάββατο 20.7

Το Ιδρυμα Ευγενίδου γιορτάζει τα 50 χρόνια από την πρώτη προσσελήνωση του ανθρώπου με ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων της NASA και της ESA (Στ. Κριμιζής, Θ. Οικονόμου, Α. Σολωμονίδου, Ν. Πασχαλίδης), έκθεση ομοιώματος σεληνάκατου και νυχτερινή αστροπαρατήρηση. Από τις 6 μ.μ. Συγγρού 387

XOΡΟΣ

Πέμπτη 18.7

Παράσταση του κλασικού ιαπωνικού χορού Nihon Buyο από τον Ιάπωνα χορευτή Ικινοσούκε Ουμεκάουα διοργανώνει η πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα στο Black Box Theater του Κολλεγίου Deree στις 8 μ.μ.

Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή

Υδάτινο υπερθέαμα στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ

Ανακοινώθηκε η επίσημη παρουσίαση της νέας υδάτινης εγκατάστασης στο ΚΠΙΣΝ που περίμεναν μικροί και μεγάλοι με ανυπομονησία. Στις 14 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. οι πόρτες του ΚΠΙΣΝ θα ανοίξουν για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην πλήρη μορφή της, τη φαντασμαγορική υδάτινη αυτή εγκατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε έπειτα από χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Κανάλι. Η παρουσίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης όπου η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική του Ηλία Βουδούρη θα ερμηνεύσει πέντε μουσικά κομμάτια στα οποία έχουν βασιστεί και σχεδιαστεί χορογραφίες των σιντριβανιών.

Η υδάτινη εγκατάσταση περιλαμβάνει σύμπλεγμα από 59 κατακόρυφους πίδακες σε συνδυασμό με 10 περιστρεφόμενα σιντριβάνια και εξοπλισμένη με υποβρύχια LED φώτα, γεγονός που σίγουρα προμηνύει ένα μοναδικό θέαμα. Από τις 15 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν water sports βασισμένα στις παραπάνω χορογραφίες, τα οποία θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση. Tο πρόγραμμα με τα ωράρια του Ιουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ. Eνας από τους στόχους του Ιδρύματος ήταν εξαρχής να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα, γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε το Κανάλι τροφοδοτείται με νερό από τη θάλασσα το οποίο επιστρέφει σε αυτή σε συνεχόμενη ροή. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το πρόγραμμα στο SNFCC.org

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή 19.7

Συνεχίζεται η δράση «Οι πέτρες μιλούν», μια πολιτιστική και τουριστική πρωτοβουλία της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού, όπου μέσα από θεατρικά δρώμενα ζωντανεύει ο λόγος αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, ποιητών και πολιτικών σε τρεις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Εως τις 28 Ιουλίου. Στις 11 μ.μ., στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δευτέρα 15.7

Ατομική εικαστική έκθεση του κορυφαίου διεθνούς καλλιτέχνη Cédric Bouteiller με ψηφιακές φωτογραφικές συνθέσεις τυπωμένες σε αλουμίνιο πραγματοποιείται στην Karopoulos Fine Arts Mykonos Gallery. Εως τις 18 Ιουλίου. Ενόπλων Δυνάμεων, Μύκονος



Τρίτη 16.7

Εργα σύγχρονων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών παρουσιάζονται στη δεύτερη έκθεση του TILT platform με τίτλο «Ιασις» στο ξενοδοχείο «Beau Rivage» στο Λουτράκι. Στις 7.30 μ.μ. Ποσειδώνος 1, Λουτράκι

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 16.7

Την ταινία «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» του μεγάλου Βρετανού σκηνοθέτη και παραγωγού Αλφρεντ Χίτσκοκ προβάλλει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας σε θερινό σινεμά την προβλήτα Α΄ στο λιμάνι της πόλης. Στις 9 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Λιμάνι Θεσσαλονίκης