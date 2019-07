Οι Metallica θα κυκλοφορήσουν εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Οι Metallica, το αμερικανικό heavy metal μουσικό συγκρότημα με τις αμέτρητες επιτυχίες εισέρχεται στον χώρο των εκδόσεων παιδικών βιβλίων.

Το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει εικονογραφημένο βιβλίο, τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου θα ενισχύσουν το ίδρυμα «All Within My Hands» που έχουν ιδρύσει τα μέλη των Metallica. Το ίδρυμα υλοποιεί δράσεις για την καταπολέμηση της πείνας και την προώθηση της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στις οικονομικά αδύναμες κοινότητες.

Το βιβλίο με τίτλο «The ABCs of Metallica» θα αφηγείται την ιστορία του γκρουπ από το Α έως το Ω και θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο στις 26 Νοεμβρίου.

