Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Οι περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής (χάρτης)

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα από τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι περιοχές που θα επηρεαστούν αρχικά θα είναι το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και πιθανόν η δυτική Στερεά, ενώ από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής η Μακεδονία (κυρίως η κεντρική και ανατολική Μακεδονία), τα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας, οι βόρειες Σποράδες καθώς και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής από σήμερα τη νύχτα μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία.



Areas where high rainfall heights are expected from tonight until Sunday afternoon based on the latest forecast charts. pic.twitter.com/Se2mnUDYHD