ΕΜΥ: Νύχτα έντονων καιρικών φαινομένων στη βόρεια Ελλάδα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρα ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το βόρειο Αιγαίο και πιθανόν τη δυτική Στερεά, σύμφωνα με Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι πολύ μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται από σήμερα τη νύχτα στο νομό Θεσσαλονίκης, τον Θερμαϊκό και τη Χαλκιδική και από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στις Σποράδες, τα νότια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Τα φαινόμενα από το μεσημέρι της Κυριακής και από τα βορειοδυτικά, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής από σήμερα τη νύχτα μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής με βάση τα νέα προγνωστικά στοιχεία.



Areas where high rainfall heights are expected from tonight until Sunday afternoon based on the latest forecast charts. pic.twitter.com/Se2mnUDYHD