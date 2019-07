ΗΠΑ: Κάλεσμα μέσω Facebook και 600.000 συμμετοχές για «εισβολή» στην απαγορευμένη Area 51

Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι – στην πλειοψηφία τους Αμερικάνοι – έχουν ανταποκριθεί μέσα σε λίγες μέρες στο διαδικτυακό κάλεσμα για «εισβολή» στην στρατιωτική βάση «Περιοχή 51» στη Νεβάδα, όπου πολλοί πιστεύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση κρύβει τις αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων.

«Εισβάλλετε στην Περιοχή 51. Δεν μπορούν να μας σταματήσουν όλους» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου.

Οι διοργανωτές καλούν τους ενδιαφερόμενους από όλο τον πλανήτη να συγκεντρωθούν στην έρημο της Νεβάδα, στο τουριστικό αξιοθέατο Area 51 Alien Center, για να κάνουν πορεία και τελικά να εισέλθουν όλοι μαζί στις μυστιές εγκαταστάσεις και να δουν τελικά τους εξωγήινους.

Προς το παρόν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι, αν και αρκετοί θεωρούν ότι το διαδικτυακό αυτό κάλεσμα πρόκειται απλά για φάρσα, αφού οι σελίδες στα social media δημιουργήθηκαν από έναν χρήστη γνωστό για τις κωμικές αναρτήσεις του.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το ΤΙΜΕ και άλλα αμερικανικά μέσα, η εκδήλωση «Εισβάλλετε στην Περιοχή 51» συμπίπτει με την είδηση ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα αναφοράς συναντήσεων με ΑΤΙΑ και μετά από έρευνες που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση για ένα αγνώστου ταυτότητας αεροσκάφος.

Πάντως, αφότου το κάλεσμα έγινε ευρέως γνωστό, το Twitter έκανε «πάρτι», με χιουμοριστικές αναρτήσεις χιλιάδων χρηστών.

me and the boys at the area 51 raid pic.twitter.com/fIH25uj01l