Στο έλεος του «Μπάρι» Λουιζιάνα και Νέα Ορλεάνη (φωτογραφίες)

Μνήμες από τον φονικό τυφώνα «Κατρίνα» του 2005 με τους σχεδόν 2000 νεκρούς έχουν ξυπνήσει στη Νέα Ορλεάνη καθώς η τροπική καταιγίδα «Μπάρι» πλήττει την πολιτεία της Λουιζιάνα.

Ο «Μπάρι» έφτασε στις ακτές της πολιτείας σήμερα το πρωί και, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, είναι πιθανό να εξελιχθεί σε τυφώνα –τον πρώτο στον Ατλαντικό Ωκεανό εντός του 2019– με τους ανέμους να ξεπερνούν σε ταχύτητα τα 120 χλμ. την ώρα.

#Barry will slowly move inland today and continue to produce the following hazards...



-Life-threatening storm surge to coastal areas of Louisiana and Mississippi



-Heavy rainfall and flash flooding



-Strong wind and the threat for downed trees and power lines https://t.co/TlLORwLDeR