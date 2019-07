Μήνυμα σε μπουκάλι από την επίθεση στο Μάντσεστερ το 2017, βρέθηκε στην Ιταλία

Ένα μπουκάλι με φωτογραφίες και ένα γράμμα που είχε πετάξει στη θάλασσα η μητέρα μιας 14χρονης κοπέλας που σκοτώθηκε στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ της Βρετανίας το 2017, στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε, βρέθηκε σε μια παραλία της νότιας Ιταλίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere della Sera.

Ανάμεσα στους 22 νεκρούς της επίθεσης, εκ των οποίων επτά παιδιά και 15 ενήλικες, ήταν και η 14χρονη Σορέλ Λεζκόφσκι από το Λιντς της βόρειας Αγγλίας.

Για να κρατήσει την μνήμη της ζωντανή η μητέρα της έκλεισε μέσα σε ένα άδειο μπουκάλι μια φωτογραφία της νεκρής της κόρης, ένα γράμμα και ένα μοβ βραχιόλι από καουτσούκ που πάνω του είχε χαραγμένες δύο καρδιές, το όνομα του κοριτσιού και την ημερομηνία γέννησής του: 5 Φεβρουαρίου 2003.

Το μπουκάλι, σφραγισμένο με τον φελό του, είχε πάνω του μια ετικέτα που έγραφε: «Στην μνήμη της Σορέλ Λεζκόφσκι, 5 Φεβρουαρίου 2003-22 Μαϊου 2017».

Η μητέρα του κοριτσιού το πέταξε προφανώς στη θάλασσα από κάποια βρετανική ακτή και το μπουκάλι - αφού έκανε τον περίπλου της ιβηρικής χερσονήσου και διέσχισε το στενό του Γιβραλτάρ, έφθασε στην Μεσόγειο και κατέληξε στις ακτές της μικρής κοινότητας Μορτσιάνο ντι Λεούκα, στην επαρχία του Λέτσε, που βρίσκεται στην Απουλία, μια περιφέρεια της νότιας Ιταλίας.

