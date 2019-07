Πέθανε ο αδελφός του Ζινεντίν Ζιντάν

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Ζινεντίν Ζιντάν, μετά τον αδόκητο χαμό του 54χρονου αδερφού του, Φαρίντ, ο οποίος δεν κατάφερε να βγει νικητής από τη μάχη με χρόνια ασθένεια.

Ο Γάλλος προπονητής αποχώρησε ευσπεσμένα πριν λίγες μέρες από την προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης στον Καναδά, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους.

Σήμερα, σύσσωμη η αποστολή της «βασίλισσας» έδειξε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του θρύλου της ομάδας, αφιερώνοντας ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 54χρονου.

All members of the Real Madrid first-team squad held a minute's silence ahead of training in Montreal following the passing of Farid Zidane, the brother of our coach, Zinedine Zidane.