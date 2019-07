Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά την στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία (βίντεο)

Δύο προβεβλημένοι εκπρόσωποι του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων περιλαμβάνονται στους 152 ανθρώπους που συνελήφθησαν σήμερα στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων λίγο μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 152 άνθρωποι συνελήφθησαν για αδικήματα που περιλαμβάνουν πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι αρχές, βανδαλισμό, επίθεση εναντίον αξιωματούχων και οπλοκατοχή. Το γραφείο του εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε ότι οι Ζερόμ Ροντρίγκες και Μαξί Νικόλ συνελήφθησαν και ανακρίνονται ως ύποπτοι για τη διοργάνωση παράνομης διαδήλωσης.

| Anti-government protests in #Paris, #France on #BastilleDay2019



▪️Police harshly intervenes against demonstrations

▪️Large security measures at many locations in the city

pic.twitter.com/pXf3A0jILF