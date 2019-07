Συντριβή αεροσκάφους με εννέα νεκρούς στη Σουηδία (βίντεο)

Αεροσκάφος συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στη βορειοανατολική Σουηδία, με τους εννέα επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, το αεροσκάφος μετέφερε αλεξιπτωτιστές και συνετρίβη σε ποτάμι κοντά στην πόλη Ουμέα.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα αίτια του δυστυχήματος.

Τη στιγμή της πτώση του αεροσκάφους κατέγραψε ερασιτεχνικό βίντεο:

#BREAKING video: Moment a plane crashed in Sweden: 9 killed in plane crash near Umeå pic.twitter.com/0rgeBclo1b