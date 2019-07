Ινδονησία: Ένας νεκρός και εκατοντάδες κατεστραμμένα σπίτια μετά τον ισχυρό σεισμό (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν όταν σεισμός 7,3 βαθμών έπληξε την ανατολική Ινδονησία, σύμφωνα με έναν ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους των νήσων Μολούκων, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, προκαλώντας πανικό μεταξύ των κατοίκων, πολλοί εκ των οποίων έσπευσαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Το επίκεντρο της ισχυρής σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 165 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τερνάτε, της μεγαλύτερης στην επαρχία των βόρειων Μολούκων.

