Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπόσχεται μία «πράσινη συμφωνία» τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε κατά την διάρκεια της τελευταίας της ομιλίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία «πράσινη συμφωνία» για την Ευρωπαϊκή Ενωση κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της, εάν εκλεγεί.

LIVE: watch as Parliament debates Ursula von der Leyen’s nomination for president of the European Commission ⬇ https://t.co/76gB7Ooqo8