Live η ψηφοφορία για την προεδρία της Κομισιόν - Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι θα στηρίζουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων και των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της.

«Η ομάδα μου θα στηρίξει σήμερα την κυρία φον ντερ Λάιεν. Ανυπομονούμε να εργαστούμε εντατικά μαζί της για να οδηγήσουμε την Ευρώπη προς τα εμπρός. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας ανανεώσουμε μαζί την Ευρώπη», είπε ο Ντάτσιαν Τσιόλος, ο επικεφαλής του Renew Europe, στο οποίο έχουν ενταχθεί και οι μακρονικοί ευρωβουλευτές.

Από την πλευρά της η Ομάδα των Σοσιαλιστών σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι «μετά από απόφαση στη συνεδρίαση της Ομάδας μας, θα υποστηρίξουμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ωστόσο, θα είμαστε σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουμε ότι θα εκπληρώσει τις προοδευτικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως αποτέλεσμα της πίεσής μας».

Με τη στήριξη των δύο ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου η Γερμανίδα πολιτικός πλησιάζει στον στόχο της: να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που χρειάζεται για να διαδεχτεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην προεδρία της Επιτροπής τον προσεχή Νοέμβριο.

Η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε στις 19.00 (ώρα Ελλάδας).

LIVE: Members of the European Parliament vote on the candidate for the European Commission Ursula von der Leyen. Stay tuned as later this evening we will stream the results https://t.co/FSD3RSpvpB