Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Εξελέγη με 383 ψήφους, 327 κατά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξελέγη με 383 ψήφους υπέρ, 327 κατά, 22 αποχές και ένα λευκό, ενώ για το διορισμό της απαιτούνταν 374 ψήφοι.

Η ίδια σε δηλώσεις της μετά την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος τόνισε ότι «πρόκειται για μεγάλη ευθύνη και η δουλειά της μόλις ξεκίνησε. Στοχεύω σε μια δυνατή και ενωμένη Ευρώπη».

Νωρίτερα, η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων και των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δηλώσει ότι θα στηρίξει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η ομάδα μου θα στηρίξει σήμερα την κυρία φον ντερ Λάιεν. Ανυπομονούμε να εργαστούμε εντατικά μαζί της για να οδηγήσουμε την Ευρώπη προς τα εμπρός. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας ανανεώσουμε μαζί την Ευρώπη», είπε ο Ντάτσιαν Τσιόλος, ο επικεφαλής του Renew Europe, στο οποίο έχουν ενταχθεί και οι μακρονικοί ευρωβουλευτές.

Από την πλευρά της η Ομάδα των Σοσιαλιστών σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι «μετά από απόφαση στη συνεδρίαση της Ομάδας μας, θα υποστηρίξουμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ωστόσο, θα είμαστε σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουμε ότι θα εκπληρώσει τις προοδευτικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως αποτέλεσμα της πίεσής μας».

